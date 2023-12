Imagem do Playoff da NFL: Os Leões venceram o Norte, ainda em busca do primeiro lugar na NFC; Jaguar entra em colapso

O Detroit Lions venceu o campeonato da divisão no domingo pela primeira vez desde 1993. A equipe de Dan Campbell conquistou o título da NFC North de forma dramática, derrotando o Minnesota Vikings por 30-24.

Vencer a divisão garante que os Leões joguem pelo menos um jogo da pós-temporada no Ford Field, e ainda é possível para o Detroit garantir uma despedida junto com a vantagem de jogar em casa nos playoffs da NFC. Se o San Francisco 49ers perder para o Baltimore Ravens na noite de segunda-feira, os Lions e os Niners ficarão empatados em 11-4 com dois jogos restantes.

Os 49ers serão os donos do desempate, mas se o San Francisco perder outro jogo e o Detroit vencer, os Leões irão embora. Este não é um cenário provável, como você verá, mas os Leões também acabaram de conquistar o título da primeira divisão em 30 anos. tudo é possível.

Quanto ao resto da NFL, a Semana 16 viu muita ação nos playoffs. Vamos dar uma olhada em como estão as coisas com três jogos restantes na segunda-feira.

Foto das eliminatórias asiáticas semente um time registro Resultado da semana 16 S–1 11-3 (TBD) vs. S–2 11-4 W vs. 3 9-5 (TBD) vs. 4 8-7 L vs. tuberculose 5 10-5 W vs HOU 6 9-6 W vs LAC 7 8-7 L vs ATL

x — Garantiu uma vaga nos playoffs | z – Pegue o título da divisão

Corvos de Baltimore

O quarterback Lamar Jackson tem uma vitória nos playoffs em seu currículo, e os Ravens têm média de 13 pontos em seus quatro jogos, então isso será um ponto de interrogação em algumas semanas. Mas se Jackson jogar bem na vitória de segunda-feira sobre o San Francisco 49ers, isso deverá ajudar muito a aliviar algumas dessas preocupações.

Cronograma restante: Aos 49ers, contra Miami Dolphins, contra Pittsburgh Steelers

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 100 por cento | Para ganhar um adeus: 52,6 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 14,3 por cento

Golfinhos de Miami

Os Dolphins conquistaram sua primeira vitória da temporada no domingo contra os Cowboys, e a conquistaram com uma tentativa de vitória pouco antes do toque da campainha. Isso é enorme, não apenas para um time que busca a classificação, mas também porque os Dolphins trabalham para construir confiança antes dos playoffs. Eles agora estão em posição de conquistar o primeiro lugar se conseguirem vencer no domingo em Baltimore.

Cronograma restante: Em Ravens vs.

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 100 por cento | Para ganhar um adeus: 32 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 12,7 por cento

Os Chiefs não derrotam um time com recorde de vitórias desde que derrotaram os Dolphins em Londres, em 5 de novembro. Eles terão a chance de eliminar esse problema no próximo domingo contra o Bengals, mas será que a vitória será contra um time reserva? Quarterback carregando muito peso? Os Chiefs parecem vulneráveis ​​ao entrar na pós-temporada.

Cronograma restante: vs. Las Vegas Raiders, vs. Cincinnati Bengals, no Los Angeles Chargers

Cliente potencial: Para qualificação: 99,7 por cento | Para ganhar um adeus: 11,9 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 12 por cento

Os Jags vêm de quatro derrotas consecutivas, e as lesões do quarterback Trevor Lawrence estão aumentando a cada semana. Seus problemas ofensivos nas últimas duas semanas podem ser explicados por lesões e pela falta de tempo de treino de Lawrence, mas a defesa também está vazando ao ceder 29,5 pontos por jogo durante a derrapagem. Por outro lado, os Bucs marcaram três touchdowns em reviravoltas, então o colapso se generalizou.

Cronograma restante: contra Carolina Panthers, no Tennessee Titans

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 68,5 por cento | Para ganhar um adeus: 0 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 1,7 por cento

O quarterback Joe Flacco, que estava sentado em seu sofá assistindo futebol há cinco domingos, fez três jogos consecutivos de 300 jardas pela primeira vez em sua carreira. Ele não teve três jogos de 300 jardas em uma temporada inteira desde 2016. Apenas uma ótima sequência.

Cronograma restante: x New York Jets, no Bengals

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 100 por cento | Para ganhar um adeus: 3,5 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 2,6 por cento

Notas de búfalo

Os Bills estão iniciando uma seqüência de três vitórias consecutivas em Kansas City e parecem ser tão perigosos quanto qualquer time da AFC. Há também a possibilidade de vermos o próximo capítulo da mini-rivalidade entre Bills e Chiefs na rodada de curinga.

Cronograma restante: No New England Patriots, no Dolphins

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 90,1 por cento | Para ganhar um adeus: 0 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 4,9 por cento

Os Colts botaram um ovo com uma derrota por 29-10 em Atlanta, e agora estão em um empate a quatro com os Texans, Steelers e Bengals. Os Colts quase certamente terão que vencer e torcer para que o desempate funcione a seu favor para chegar aos playoffs pela primeira vez desde 2020.

Cronograma restante: vs. Raiders vs.

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 66,3 por cento | Para ganhar um adeus: 0 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 1 por cento

Em perseguição

• Houston Texas (8-7)

• Pittsburgh Steelers (8-7)

• Cincinnati Bengals (8-7)

•Denver Broncos (7-8)

• Las Vegas Raiders (6-8)

Excluído

• Jatos de Nova York (6-9)

• Titãs do Tennessee (5-10)

• Carregadores de Los Angeles (5-10)

• New England Patriots (4-11)

Imagem do playoff NFC semente um time registro Resultado da semana 16 Z–1 11-3 (TBD) vs. Z–2 11-4 W vs Mínimo Q–3 10-4 (TBD) x NYG 4 8-7 W contra Jax S–5 10-5 L vs MIA 6 8-7 W vs. não 7 8-7 W por dez

x — Garantiu uma vaga nos playoffs | z – Pegue o título da divisão

São Francisco 49ers

A seqüência de seis vitórias consecutivas dos Niners veio contra alguns adversários impressionantes, e eles já derrotaram os Cowboys e os Eagles nesta temporada. Uma vitória sobre os Ravens solidificaria o 49ers como o time a ser derrotado nos playoffs.

Cronograma restante: vs. Ravens no Washington Commanders vs.

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 100 por cento | Para ganhar um adeus: 91,8 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 26,5 por cento

Leões de Detroit

Os Leões finalmente venceram a NFC Norte e sediarão um jogo de playoff pela primeira vez em 30 anos. Eles também buscarão sua primeira vitória na pós-temporada em 32 anos – e apenas a segunda na era do Super Bowl. De uma forma conveniente e sádica, eles podem ter que recorrer ao favorito dos fãs, Matthew Stafford, para realizar o trabalho.

Cronograma restante: No Dallas Cowboys, x Minnesota Vikings

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 100 por cento | Para ganhar um adeus: 5,6 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 1,4 por cento

Filadélfia Eagles

Os Eagles são um excelente exemplo de porque é uma perda de tempo discutir o potencial do time para ficar invicto em outubro. Ninguém esperava uma sequência de três derrotas consecutivas que incluísse problemas de consistência no ataque (16,3 pontos por jogo) e uma remodelação da comissão técnica defensiva. Os Eagles têm três jogos vencíveis antes dos playoffs, mas terão que provar seu valor contra uma concorrência melhor em janeiro.

Cronograma restante: Arizona Cardinals, no Giants

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 100 por cento | Para ganhar um adeus: 6,1 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 6,4 por cento

Os Bucs venceram quatro vitórias consecutivas, mas não precisaram vencer um adversário de qualidade para se destacar na derrota contra os Jaguars. Não haverá grandes expectativas para os Buccaneers – ou quem quer que ganhe o título da NFC South – contra o vice-campeão da NFC East, mas uma vaga nos playoffs em um ano de reconstrução após um início de 4-7 deve ser vista como um grande sucesso para Tampa. .

Cronograma restante: vs. New Orleans Saints, no Panthers

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 87,5 por cento | Para ganhar um adeus: 0 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 1,3 por cento

Dallas Cowboys

Com a derrota de domingo para o Miami, os Cowboys caíram para 2 a 2 na temporada em jogos com apenas uma posse de bola, e venceram apenas uma vez (semana 13 contra os Seahawks), quando perdiam após o primeiro quarto. A falta de sucesso em jogos disputados voltará a ser uma preocupação nos playoffs.

Cronograma restante: Oposto ao preto, em líderes

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 100 por cento | Para ganhar um adeus: 0,5 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 7,5 por cento

Rams de Los Angeles

Havia poucos motivos para acreditar que os Rams estariam nesta posição quando estavam com 3-6, mas eles venceram cinco das seis desde a semana de despedida e têm a chance de jogar spoilers se conseguirem continuar esta corrida em direção aos playoffs.

Cronograma restante: Nos Giants, nos 49ers

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 68,4 por cento | Para ganhar um adeus: 0 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 1,3 por cento

Seattle Seahawks

Os Seahawks não acumulam muitos pontos de estilo, mas provaram que podem vencer jogos disputados, incluindo tentativas de vitória dos quarterbacks Geno Smith e Drew Lock nos últimos dois jogos. Se conseguir se recuperar para os playoffs, esse time físico que acaba de enfrentar um monte de adversários difíceis será um adversário nada invejável.

Cronograma restante: Contra os Steelers, nos Cardinals

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 67,3 por cento | Para ganhar um adeus: 0 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 0,9 por cento

Em perseguição

• Minnesota Vikings (7-8)

• Atlanta Falcons (7-8)

• Green Bay Packers (7-8)

• Santos de Nova Orleans (7-8)

• Ursos de Chicago (6-9)

• Gigantes de Nova York (5-9)

Excluído

• Líderes de Washington (4-11)

• Cardeais do Arizona (3-12)

• Carolina Panteras (2-13)

