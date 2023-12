Lamar Jackson dos Ravens provavelmente acerta Isaiah com um passe TD

JACKSONVILLE, Flórida – O quarterback do Baltimore Ravens, Lamar Jackson, se recuperou de uma interceptação no domingo à noite para o primeiro touchdown do jogo antes do intervalo.

No lance final do Baltimore no primeiro tempo, Jackson acertou o tight end Isaiah para um suposto touchdown de 16 jardas, dando aos Ravens uma vantagem de 10-0 sobre o Jacksonville Jaguars. Após a posse de bola anterior, Jackson acertou 6 de 8 para 63 jardas enquanto os Ravens convertiam três terceiras descidas.

Em um primeiro tempo incomum, Jackson foi melhor em passes profundos do que em passes curtos. Em passes de pelo menos 10 jardas, ele acertou 5 de 6 com um touchdown. Em arremessos de menos de 10 jardas, ele acerta 6 de 10 com uma interceptação.

Jackson carregou o Baltimore no primeiro tempo, ganhando tempo com sua presença no jogo de passes e responsável pela maior parte da produção no jogo corrido. Ele passou 134 jardas e correu 30 jardas, registrando 164 jardas de ataque total.

Enquanto isso, o quarterback do Jaguars, Trevor Lawrence, perdeu um fumble no Baltimore 23 e não conseguiu chutar a bola na linha de 5 jardas dos Ravens quando o tempo acabou no primeiro tempo. Lawrence fez um passe curto sem tempo limite e o tempo acabou.