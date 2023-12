A comemoração de Ollie Watkins pela vitória do Aston Villa em Brentford mirou no torcedor que insultou sua família

A comemoração de Ollie Watkins após marcar o gol da vitória do Aston Villa sobre o Brentford foi dirigida a um torcedor que insultou sua família.

Watkins disse que sua comemoração foi dirigida a alguém que foi “abusivo” com ele durante o jogo no GTech Community Stadium.

O jogador de 27 anos chegou ao Villa vindo de Brentford no verão de 2020, depois de passar três temporadas de sucesso no clube londrino da Primeira Divisão.

Watkins marcou de cabeça em cobrança de escanteio aos 85 minutos, e seu ímpeto mandou para o gol. O atacante estava na rede em frente à arquibancada oeste e pareceu começar a apontar diretamente para um torcedor antes de colocar as mãos na cintura e gritar.

Saman Quddus tentou livrar Watkins, o que levou Konsa a proteger seu companheiro de equipe no Villa. Konsa começou a lutar com Quddus e depois se envolveu com Matthias “Zanka” Jorgensen. Em segundos, jogadores de ambos os times estavam se empurrando e empurrando uns aos outros em torno da pequena área.

O árbitro David Coote marcou cartões para Konsa, Quddus, John Doran e Vitaly Janelt, enquanto o técnico do Brentford, Thomas Frank, e o técnico de bolas paradas do Villa, Austin McPhee, tiveram que ser separados na linha lateral antes do jogo recomeçar.

Este não foi o único incidente na partida, já que Ben Mee, do Brentford, e Boubacar Kamara, do Villa, receberam cartões vermelhos e outros 10 jogadores receberam cartões amarelos, e ambos os treinadores foram avisados.

Jogadores do Brentford e do Villa entraram em confronto após o gol de Watkins (Ryan Pearce/Getty Images)

O que Watkins disse?

“Foi um jogo um pouco turbulento, alimentado pela minha comemoração, mas não se deveu à falta de respeito dos torcedores”, disse Watkins à Sky Sports.

“Adoro o clube, os jogadores e a comissão técnica, e não tenho uma palavra ruim a dizer contra eles. Mas houve uma pessoa que abusou de mim durante todo o jogo, e a comemoração não foi para mais ninguém, mas foi dirigido diretamente a ele.

“Ele (Frank) me perguntou por que eu estava comemorando daquele jeito – ainda mando mensagens para ele – mas foi por isso.

“Sinto que fiz muito pelo clube, e eles fizeram muito por mim, futebol, e você pode brincar um pouco, mas não quando é pessoal.

“Se o clube não acredita em mim, então é com eles, mas expliquei isso ao Thomas e ele sabe que não faria isso sem motivo. Ele me irritou e foi isso que aconteceu.”

Enquanto isso, Villa pediu às autoridades que investigassem as alegações de Watkins. Um comunicado do clube dizia: “O Aston Villa deseja expressar seu apoio a Ollie Watkins e com o maior respeito à grande maioria dos torcedores do Brentford e ao clube, pedimos às autoridades que investiguem este incidente para encontrar essa pessoa”. “Tolerância zero para abusos no futebol.”

O atleta Brentford perguntou se eles investigariam o alegado abuso de Watkins.

Vá mais fundo Como o trabalho de Ollie Watkins sem bola levou seu jogo a um novo nível

Como Watkins foi recebido em suas viagens anteriores a Brentford?

No passado, quando voltou a jogar contra o Brentford, havia respeito e carinho mútuo entre o atacante e a torcida.

Mas quando o jogo recomeçou, os torcedores do Brentford começaram a vaiar Watkins cada vez que ele tocava na bola. O internacional inglês ficou claramente chateado com o incidente, pois poucos minutos depois o árbitro Coote o advertiu por empurrar Nathan Collins enquanto Brentford se preparava para cobrar escanteio.

No final do jogo, Watkins conversou com seu ex-técnico Frank antes de entrar imediatamente no túnel. O capitão do Villa, John McGinn, também falou com Frank.

O que mais aconteceu no jogo?

Um incidente tardio envolvendo o goleiro do Villa, Emiliano Martinez, e o atacante do Brentford, Neal Maupay, levou a uma série de cartões amarelos e ao cartão vermelho de Kamara.

Maupay caiu no chão na prorrogação quando Martinez apareceu para empurrá-lo antes de se preparar para cobrar falta dentro do campo de Villa. Seguindo os apelos de Maupay enquanto estava no chão, Martinez agarrou o atacante do Brentford pela camisa, provocando a briga que resultou na expulsão de Kamara por levantar as mãos na cara de Jehor Yarmolyuk, do Brentford.

Inicialmente, o técnico do Villa, Unai Emery, entrou em campo com o objetivo de amenizar a situação entre Martinez e Maupay, sendo Kamara o jogador do Villa mais próximo do incidente. Depois de primeiro tentar desviar Yarmolyuk dos seus protestos contra Cote, Kamara agarrou o ucraniano e bateu-lhe no rosto.

Poucos minutos antes de Martinez levantar Maupay do chão, ocorreu outro incidente entre os jogadores.

Leon Bailey disparou um passe para trás em direção a Martinez, mas o goleiro estava fora de posição e teve que se esforçar muito para evitar um gol contra bizarro. Maupay correu em direção à bola para cobrar um escanteio rápido e colidiu com o ombro em Martinez, que teatralmente caiu no chão e começou a rolar.

McGinn repreendeu Martinez por provocar o incidente antes do início da segunda briga entre Kamara e Jarmolyuk, que levou à expulsão do francês.

Martinez e Jarmolyuk também receberam cartão amarelo por seu papel no incidente, e Emery também recebeu cartão amarelo por entrar em campo.

Embora o seu homólogo também tenha recebido um cartão amarelo, Frank insistiu depois que Emery mostrou um “alto nível” durante a partida.

Villa recuperou de desvantagem para vencer e Brentford assumiu a liderança por meio de Kane Lewis-Potter no primeiro tempo. O defensor Mee foi então expulso por uma falta sobre Bailly aos 71 minutos, após uma verificação do VAR. Frank foi autuado por protestar contra a atualização do cartão amarelo de May para vermelho.

Alex Moreno empatou para o Villa logo aos seis minutos, e o gol de Watkins veio nos minutos finais do tempo regulamentar.

O que os gestores disseram?

O técnico do Brentford, Frank, disse que “faltou classe” aos seus jogadores no final da partida.

“O jogo que amamos não será discutido em suas perguntas hoje”, acrescentou Frank. “Eu não gosto disso.

“Ole e eu nos encontramos depois do jogo e dissemos que havia um problema. Ele é um jogador de ponta e da mais alta integridade. Não conseguia entender por que os torcedores o estavam vaiando.”

Questionado se havia falado com Watkins após o incidente, Emery respondeu: “Não. E eu não sabia quem foi o jogador que marcou. Pensei que fosse Konsa. Não sei agora. Posso explicar tudo quando assistir. isso e, em geral, posso fazer a análise.” , mas não profundamente.

Emery acrescentou: “Não sei exatamente (o que aconteceu). Quero analisar o jogo daqui a 90 minutos. Depois vou analisar as circunstâncias que aconteceram no final da partida com o Ole, mas não sei exatamente o que aconteceu com ele. Depois com Emiliano, John Duran e Nicolo Zaniolo.

“Nosso comportamento sempre foi ótimo. Talvez não tenha sido tão bom hoje e também quero explicar aos jogadores como podemos responder quando estamos sob pressão. Em algumas circunstâncias, talvez um pouco de provocação para eles. Mas Eu não quero esse comportamento.”

Emery também foi questionado sobre o comportamento de Martinez naquele último incidente, bem como sua entrada em campo e o cartão amarelo de Cote. Ele disse: “O comportamento não foi bom”. Claro que a reação de Emiliano Martinez também não foi boa. Vou falar com Amy.

“Mas o mais importante para Emi é que ele jogou muito bem, fez um jogo muito bom. Isso é o mais importante. Depois temos que tentar controlar em diferentes condições de campo e em diferentes momentos. Precisávamos ser inteligentes em nossas mentes e tentar controlá-lo.”

“Quando entrei em campo tentei manter a calma com os jogadores. Recebi cartão amarelo por causa disso, mas tentei controlar os jogadores e o Emiliano ficou um pouco chateado e tentei manter a calma.”

Questionado se Kamara merecia o cartão vermelho, Emery disse: “Não sei. Não vi os acontecimentos, mas com o VAR, se ele receber o cartão vermelho é porque o VAR é o olho grande de todos.

(Imagens de Jonathan Brady/PA via Getty Images)