Foto dos playoffs da NFL: Christian McCaffrey, divisão de conquista do 49ers. A próxima semente do NFC?

O San Francisco 49ers é o time mais emocionante da NFL e parece imparável. Sua última conquista foi derrotar o Arizona Cardinals por 45-29, pela sexta vitória consecutiva. Os 49ers também se tornaram campeões da divisão deste ano, conquistando seu segundo título consecutivo da NFC West.

Eles têm uma vantagem de uma vitória sobre o Philadelphia Eagles na coluna de vitórias, mas os Eagles terão a chance de responder na noite de segunda-feira na estrada contra o Seattle Seahawks. Quanto ao resto da NFL, a Semana 15 viu muita ação nos playoffs. Vamos dar uma olhada em como estão as coisas com um jogo restante na agenda.

Foto das eliminatórias asiáticas semente um time registro Resultado da semana 15 S–1 11-3 W contra Jax 2 10-4 W x NYJ 3 9-5 W x NE 4 8-6 L vs BAL 5 9-5 W vs Chi 6 8-6 W vs Mínimo 7 8-6 W vs PIT

x — Garantiu uma vaga nos playoffs | y – arrebatar o título da divisão

Isso pode não parecer uma grande conquista, mas os Ravens venceram três jogos consecutivos e mantiveram uma vantagem de dois dígitos. Importância? A derrota para o Cleveland Browns há cinco semanas foi a sexta pior derrota na liga por dois dígitos nas últimas duas temporadas, e os Ravens certamente não querem jogar com essa semente de dúvida em mente nos playoffs. .

Cronograma restante: Aos 49ers, contra Miami Dolphins, contra Pittsburgh Steelers

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 100 por cento | Para ganhar um adeus: 58,8 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 15,8 por cento

Golfinhos de Miami

Os Dolphins não precisavam do wide receiver Tyreek Hill para demolir a talentosa defesa do New York Jets. O quarterback Tua Tagovailoa lançou apenas três incompletudes, e o wideout Jaylen Waddle avançou com oito recepções para 142 jardas e um touchdown para manter os Dolphins em jogo pelo primeiro colocado.

Cronograma restante: vs. Dallas Cowboys, em Ravens, vs.

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 100 por cento | Para ganhar um adeus: 21,6 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 10,6 por cento

Os recebedores dos Chiefs são uma preocupação, especialmente depois que Kadarius Toney caiu novamente e se transformou em uma interceptação, mas o novato Rashee Rice pode ter potencial de estrela. Ele tem 32 recepções para 334 jardas e três touchdowns nos últimos quatro jogos.

Cronograma restante: vs. Las Vegas Raiders, vs. Cincinnati Bengals, no Los Angeles Chargers

Cliente potencial: Para qualificação: 99,5 por cento | Para ganhar um adeus: 17,9 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 11,9 por cento

Os Jaguars estão 6-6 contra times de 0,500 ou melhor, mas há um grande problema: eles estão 0-4 contra os seis melhores times da AFC. Para se destacar entre a elite da AFC e melhorar em relação à ida da temporada passada para a fase divisional, terá que merecer.

Cronograma restante: No Tampa Bay Buccaneers, contra Carolina Panthers, no Tennessee Titans

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 73,1 por cento | Para ganhar um adeus: 0 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 2,4 por cento

Cleveland Browns

O quarterback Joe Flacco, que completará 39 anos no próximo mês, ultrapassou 300 jardas em jogos consecutivos e lançou vários touchdowns em todas as três partidas como titular nesta temporada. Os Browns marcaram 13 pontos nos 13 minutos finais de domingo para derrotar um time muito melhorado do Chicago Bears, e a vitória manteve os Browns fora do temido cenário de desempate para as vagas finais do wild card.

Cronograma restante: No Houston Texans, vs. Jets, no Bengals

Cliente potencial: Para qualificação: 93 por cento | Para ganhar um adeus: 1,8 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 2,7 por cento

Cincinnati Bengals

Os Bengals não poderiam pedir mais do quarterback reserva Jake Browning, que tem um rating de pelo menos 96 em todas as quatro partidas. Mas a maior preocupação é a defesa. Lo Anarumo ocupa a 18ª posição em pontos permitidos (22,2 pontos por jogo) e cedeu pelo menos 30 pontos em três das últimas seis partidas.

Cronograma restante: No Steelers, no Chiefs, vs.

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 14,1 por cento | Para ganhar um adeus: 0 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 0,1 por cento

Não há desistência em Colts. Eles superaram diversas lesões e venceram os Steelers por 30-13, apesar de estarem perdendo por 13 pontos. Os Colts poderiam ter desistido quando perderam três jogos consecutivos e caíram para 3-5, mas responderam vencendo cinco dos últimos seis jogos.

Cronograma restante: No Atlanta Falcons, vs Raiders, vs Texans

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 65,6 por cento | Para ganhar um adeus: 0 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 0,8 por cento

Em perseguição

• Houston Texas (8-6)

• Buffalo Bills (8-6)

• Pittsburgh Steelers (7-7)

•Denver Broncos (7-7)

• Las Vegas Raiders (6-8)

• Carregadores de Los Angeles (5-9)

Excluído

• Titãs do Tennessee (5-9)

• Jatos de Nova York (5-9)

• New England Patriots (3-11)

Imagem do playoff NFC semente um time registro Resultado da semana 15 P–1 11-3 W x ARI S–2 10-3 (TBD) vs. SEA 3 10-4 W vs. 4 7-7 W vs GB S–5 10-4 L x BUF 6 7-7 L versus CIN 7 7-7 W x Cannes READ O Cleveland Guardians lança novo equipamento, reformula a marca das plataformas de mídia social e digital

x — Garantiu uma vaga nos playoffs | y – arrebatar o título da divisão

São Francisco 49ers

Os campeões da NFC West superaram seus oponentes por 207-94 durante sua seqüência de seis vitórias consecutivas. O running back Christian McCaffrey tem 1.801 jardas em scrimmage e 20 touchdowns no total, e tem a chance de ser o primeiro running back a ganhar o prêmio de MVP desde Adrian Peterson em 2012.

Cronograma restante: vs. Ravens no Washington Commanders vs.

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 100 por cento | Para ganhar um adeus: 76,6 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 25,2 por cento

Filadélfia Eagles

Os Eagles estão mudando seu estilo defensivo com Matt Patricia como seu novo interlocutor nos dias de jogo e precisam de um grande impulso. Eles permitiram 36,3 pontos por jogo nas últimas três semanas e perderam pelo menos 31 pontos em quatro dos últimos seis jogos. Eles terão a chance de avançar em um cronograma administrável, mas os Eagles terão algo a provar contra uma dura concorrência nos playoffs.

Cronograma restante: No Seahawks, contra o New York Giants, contra o Cardinals, no Giants

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 100 por cento | Para ganhar um adeus: 21,1 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 9,2 por cento

Os Leões (quase certamente) sediarão um jogo de playoff pela primeira vez em 30 anos, e o Ford Field será sem dúvida um dos melhores ambientes na pós-temporada quando isso acontecer. Mas para que os Leões tenham sucesso nesta temporada, eles terão que quebrar uma seqüência de nove derrotas consecutivas desde a temporada de 1991.

Cronograma restante: No Minnesota Vikings, no Cowboys, vs.

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 100 por cento | Para ganhar um adeus: 0,3 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 4,2 por cento

Bucaneiros de Tampa Bay

Nem sempre é bom para o quarterback Baker Mayfield, mas certamente foi no domingo em Lambeau. Mayfield teve um rating de passe perfeito de 158,3, e os Bucs estavam no controle total em sua terceira vitória consecutiva. Esta é uma ótima maneira de se recuperar depois de não conseguir completar 50% dos passes nos dois jogos anteriores.

Cronograma restante: vs. Jaguars, vs. New Orleans Saints, no Panthers

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 70,1 por cento | Para ganhar um adeus: 0 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 0,6 por cento

Dallas Cowboys

Os Cowboys renderam pelo menos 170 jardas em três de suas quatro derrotas nesta temporada. Isso é uma grande bandeira vermelha com as outras três potências da NFC – São Francisco, Filadélfia e Detroit – ostentando um ataque entre os oito primeiros, especialmente porque os Niners já os venceram no início desta temporada.

Cronograma restante: Em Golfinhos, vs. Leões, em Líderes

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 100 por cento | Para ganhar um adeus: 2 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 8,4 por cento

Minnesota Vikings

Os Vikings enfrentam água e vão lamentar a grande oportunidade perdida no sábado contra o Bengals, que venceu na prorrogação após marcar 21 pontos no quarto período. Os Vikings perderam três de quatro, com uma vitória por 3 a 0 sobre os Raiders sendo o único ponto positivo nos últimos tempos, e eles têm uma lista difícil pela frente no resto do caminho. Eles terão pesadelos com a possibilidade de perder para Cincinnati se perderem os playoffs.

Cronograma restante: Leões x Green Bay Packers no Lions

Cliente potencial: Para chegar às eliminatórias: 61,5 por cento | Para ganhar um adeus: 0 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 0,6 por cento

Rams de Los Angeles

Os Rams atacaram o Saints no domingo depois de derrotar os Leaders, mas não precisarão se preocupar com o desempate por muito mais tempo. Eles recebem o Saints na noite de quinta-feira, em seu último jogo em casa da temporada, e não há como exagerar a importância desse jogo com os Niners no final. Tem sido uma tarefa difícil para o técnico Sean McVay trazer os Rams de volta à conversa pós-temporada.

Cronograma restante: contra o Saints, no Giants, no 49ers

Cliente potencial: Para conduzir as eliminatórias: 50,6 por cento | Para ganhar um adeus: 0 por cento | Para ganhar o Super Bowl: 0,6 por cento

Em perseguição

• Santos de Nova Orleans (7-7)

• Seattle Seahawks (6-7)

• Falcões de Atlanta (6-8)

• Green Bay Packers (6-8)

• Gigantes de Nova York (5-9)

• Chicago Bears (5-9)

Excluído

• Líderes de Washington (4-10)

• Cardeais do Arizona (3-11)

• Carolina Panteras (2-12)

