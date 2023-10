Karol G usa um vestido branco de lantejoulas e Bad Bunny faz uma pose de Gucci ao chegar ao tapete vermelho do 2023 Billboard Latin Music Awards

Por Christine Rendon para Dailymail.com





Karol G e Bad Bunny estavam entre os artistas que exibiram um estilo sério no Billboard Latin Music Awards de 2023.

Os dois músicos, que receberam diversos prêmios no show, arrasaram no tapete vermelho ao chegarem ao Watsco Center em Coral Gables, Flórida, na quinta-feira.

Carole, 32 anos, usava um vestido branco justo decorado com contas transparentes.

Ela usava seus cabelos loiros realçados em rosa em um penteado bagunçado e elegante, com a franja elegantemente penteada em sua pele.

Bad Bunny, 29 anos, abraçou seu estilo habitual de moda com seu chapéu invertido, junto com calças Gucci e alguns acessórios atraentes.

Criadores de música! Karol G e Bad Bunny estavam entre os artistas que exibiram um estilo sério no Billboard Latin Music Awards de 2023 em Coral Gables, Flórida, na quinta-feira.

Criadores de música! Karol G e Bad Bunny estavam entre os artistas que exibiram um estilo sério no Billboard Latin Music Awards de 2023 em Coral Gables, Flórida, na quinta-feira.

A estrela porto-riquenha usava um colar de cristal deslumbrante com uma bandana floral de seda amarrada no pescoço.

Não era só isso que ele usava, ele também usava brincos brilhantes e alguns acessórios atraentes no pulso.

Marc Anthony e sua linda esposa Nadia Ferrera estavam entre os grandes nomes que compareceram à exibição exclusiva.

A estrela parecia elegante em um terno verde oliva brilhante com óculos escuros elegantes e sapatos de couro envernizado.

Quanto à namorada, com quem se casou no início deste ano, Nadia roubou a cena com um lindo vestido verde com fenda na altura da coxa.

A beldade estilizou seus longos cabelos de sereia em ondas românticas e completou seu look com joias deslumbrantes.

Chiquis Rivera, filha do falecido ícone da música Jenni Rivera, deslumbrou com um vestido amarelo canário com fendas laterais e um corpete brilhante.

Ela se deu um impulso com salto alto dourado.

Parece divino! Carole, 32 anos, brilhou com um vestido branco brilhante decorado com miçangas transparentes penduradas no corpo.

Ela se sente! Ela estava deslumbrante com seus cabelos rosa realçados em um estilo bagunçado

Ela se sente! Ela estava deslumbrante com seus cabelos rosa realçados em um estilo bagunçado

Vá em busca do ouro! Karol G foi indicada para 13 indicações, seguida por Shakira com 12 indicações. Sua colaboração TQG recebeu cinco indicações

Vá em busca do ouro! Karol G foi indicada para 13 indicações, seguida por Shakira com 12 indicações. Sua colaboração TQG recebeu cinco indicações

Estilo excepcional! A estrela porto-riquenha usava um colar de cristal deslumbrante com uma bandana floral de seda amarrada no pescoço.

atenção! Bad Bunny e Grupo Frontera estão em segundo lugar com 15 indicações. Ambos também estão concorrendo ao prêmio de Artista do Ano

Encontro à noite! Marc Anthony e sua linda esposa Nadia Ferrera roubaram a cena

Raios solares! Chiquis Rivera, filha da falecida Jenni Rivera, estava deslumbrante em um vestido amarelo canário e salto dourado

Virando cabeças! Olga Taignon deslumbrou com um charmoso vestido laranja

Olga Taignon chamou a atenção com um ousado vestido laranja com mangas bufantes e fechadura. Ela usava o cabelo preso para trás e o decorava com brincos decorativos de ouro.

Paula Sendejas chamou a atenção com um vestido sexy de renda que deixou pouco para a imaginação. Ela usava sapatos pretos de salto alto e um colar delicado.

As estrelas de Real Housewives of Miami também apareceram.

Nicole Martin, Jerdy Abrera e Adriana de Moura apareceram no tapete vermelho com seus looks mais elegantes.

Paris Hilton também fez uma longa exibição enquanto se dirigia para o show repleto de estrelas.

Não sinta falta deles! Paola Sendejas ficou de queixo caído em um look atrevido enquanto Yaritza Medina mostrou um pouco de pele em um número sexy

Não sinta falta deles! Paola Sendejas ficou de queixo caído em um look atrevido enquanto Yaritza Medina mostrou um pouco de pele em um número sexy

Bravo querido! As estrelas de The Real Housewives of Miami Nicole Martin, Jerdy Abrera e Adriana De Moura chegaram em grande estilo.

Noite em família! Adriana Cattaneo e sua filha Gabriella deslumbram no tapete vermelho

Amor no herdeiro! Paris Hilton apareceu com um look charmoso em um look verde cintilante com fenda na altura da coxa

Amor no herdeiro! Paris Hilton apareceu com um look charmoso em um look verde cintilante com fenda na altura da coxa

olha quem está aqui! Biso Pluma, que mais prêmios levou para casa naquela noite, e Marshmello estavam entre os grandes nomes que chegaram ao show.

olha quem está aqui! Biso Pluma, que mais prêmios levou para casa naquela noite, e Marshmello estavam entre os grandes nomes que chegaram ao show.

De olho no prêmio! Grupo Frontera atinge 15 acenos esta noite

Tapete vermelho pronto! Sofia Reyes dividiu os holofotes com Billy

Amigos em lugares altos! Bisso fez pose com Carol dentro do show

Problema em dobro! Social esfregou Carol J

ganhador! Bad Bunny recebe prêmio de Single de Vendas do Ano por Tití Me Preguntó

Mostrar rolha! A cantora usou colar e macacão enquanto se apresentava diante do público

Levante-o bem alto! Biso recebeu o novo prêmio de Artista do Ano

A herdeira deslumbrou com um vestido verde brilhante com fenda na altura da coxa e uma fechadura sexy.

Ela trouxe o colar com enormes pulseiras de prata e carregava uma bolsa brilhante.

O artista mexicano Beso Pluma recebeu o maior número de indicações entre todos os outros artistas, com um total de 21 indicações em 15 categorias diferentes. As homenagens incluíram Artista do Ano e Compositor do Ano.

Ele acabou recebendo oito indicações, incluindo Artista Regional Mexicano do Ano, Single, Artista do Ano, Novo México e Canção Regional do Ano para Ella Baila Sola.

As estrelas porto-riquenhas Bad Bunny e Grupo Frontera estão em segundo lugar com 15 indicações, ambas indicadas como Artista do Ano.

Bad Bunny ganhou sete prêmios, incluindo Artista do Ano, enquanto o Grupo Frontera levou para casa um. A banda recebeu o prêmio de Artista, Duo ou Grupo do Ano em Hot Latin Songs.

Karol G foi indicada para 13 prêmios e acabou levando cinco, incluindo gongos de Artista Latino do Ano, Feminino, Álbum Latino do Ano e um Prêmio Honorário Spirit of Hope.

Shakira ficou atrás de Carole com 12 indicações. Ela ganhou o prêmio de Artista Pop Latina do Ano, Single e Canção Pop Latina do Ano por sua colaboração com Bizarrap, Bzrp Music Sessions, Vol. 53.