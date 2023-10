Bruce Springsteen anunciou novas datas para shows em Syracuse e Albany

Bruce Springsteen e a E Street Band anunciaram novas datas de turnê depois que The Boss foi forçado a adiar o resto de sua agenda de 2023 para lidar com uma doença.

Springsteen se apresentará no JMA Wireless Dome em Syracuse em 18 de abril de 2024, e na MVP Arena em Albany em 15 de abril de 2024. Ambos os shows começarão às 19h30.

Concertos adicionais nos Estados Unidos foram remarcados para março, agosto e setembro do próximo ano. Novas datas para o Canadá serão anunciadas na próxima semana.

Os ingressos e passes de estacionamento adquiridos nas datas originais serão honrados nas novas datas. Uma nova data de venda de ingressos adicionais será anunciada via Gerenciador de ingressos.

Os reembolsos serão oferecidos a qualquer pessoa que não possa comparecer aos shows remarcados se fizer os pedidos dentro de 30 dias após o anúncio das novas datas de 2024, que é sexta-feira de manhã. Os titulares de ingressos podem verificar suas contas Ticketmaster para obter mais informações.

Springsteen, 73, adiou todos os seus shows de setembro, incluindo um show agendado para 7 de setembro no JMA Dome (antigo Carrier Dome) porque estava sendo tratado por sintomas de úlcera péptica. Um representante disse na semana passada que Springsteen continua se recuperando do “tratamento em andamento” e precisa adiar todas as datas restantes deste ano “por muita cautela”.

“Obrigado a todos os meus amigos e fãs por seus votos de felicidades, incentivo e apoio”, disse Springsteen em comunicado. “Estou me recuperando e mal posso esperar para ver todos vocês no próximo ano.”

O palco está montado para um show de Bruce Springsteen e E Street Band no JMA Wireless Dome em Syracuse. A produção do tour inclui 22 caminhões. Jeff Herbert | gerbert@syracuse.com

Springsteen é um músico do Rock and Roll Hall of Fame, ganhou 20 Grammy Awards, um Oscar, um Tony Award especial e foi incluído no Songwriters Hall of Fame. Ele também recebeu honras do Kennedy Center em 2009 e a Medalha Presidencial da Liberdade do presidente Barack Obama.

The Boss lançou 21 álbuns de estúdio durante sua carreira, incluindo músicas como “Born in the USA”, “Born to Run”, “Dancing in the Dark”, “Hungry Heart”, “Thunder Road” e Tenth Avenue Freeze Out”. , “Glory Days”, “I’m on Fire” e “Streets of Philadelphia”. Seu último lançamento de 2022, “Only the Strong Survive”, traz covers de músicas de R&B e soul.

Datas da turnê de Bruce Springsteen e E Street Band

19 de março – Phoenix, Arizona no Footprint Center (remarcado para 30 de novembro de 2023)

25 de março – San Diego, CA no Pechanga Stadium (remarcado para 2 de dezembro de 2023)

28 de março – São Francisco, CA no Chase Center (remarcado para 10 de dezembro de 2023)

31 de março – São Francisco, CA no Chase Center (remarcado para 12 de dezembro de 2023)

4 de abril – Inglewood, CA no Kia Forum (remarcado para 4 de dezembro de 2023)

7 de abril – Inglewood, CA no Kia Forum (remarcado para 6 de dezembro de 2023)

12 de abril – Uncasville, CT @ Mohegan Sun Arena (remarcado para 16 de setembro de 2023)

15 de abril – Albany, NY no MVP Stadium (remarcado para 19 de setembro de 2023)

18 de abril – Syracuse, NY @ JMA Wireless Dome (remarcado para 7 de setembro de 2023)

21 de abril – Columbus, Ohio @ Nationwide Arena (remarcado para 21 de setembro de 2023)

15 de agosto – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena (remarcado para (12 de setembro de 2023))

18 de agosto – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena (remarcado para 14 de setembro de 2023)

21 de agosto – Filadélfia, PA @ Citizens Bank Park (remarcado para 16 de agosto de 2023)

23 de agosto – Filadélfia, PA @ Citizens Bank Park (remarcado para 18 de agosto de 2023)

7 de setembro – Washington, D.C. @ Nationals Park (remarcado para 29 de setembro de 2023)

13 de setembro – Baltimore, MD @ Oriole Park em Camden Yards (remarcado para 9 de setembro de 2023)