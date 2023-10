Tara Lipinski revela que sua substituta está grávida após uma longa jornada de fertilidade: ‘Tão surreal’

Em seu podcast Inesperado, Lipinski explica a história de sua jornada de infertilidade

Tara Lipinski Ela compartilha algumas notícias interessantes no último episódio de seu podcast.

Anúncio emocionante na terça-feira, Tara Lipinski: Inesperado A apresentadora de 41 anos explicou que a história de sua jornada de fertilidade, tema do podcast, “atrai você para os dias atuais”.

“No episódio 12, fizemos alguns movimentos muito grandes. Após os resultados do nosso teste de imunidade, decidimos pegar um de nossos embriões biológicos e genéticos 🧬 e entregá-lo a uma substituta. Combinamos com nossa substituta enviada pelos céus, Michaela, e recebemos um resultado positivo teste de gravidez”, ela compartilhou no teaser.

No episódio de quinta-feira, ela explicou a situação com mais detalhes, relembrando o momento em que soube que sua barriga de aluguel estava grávida.

“Foi tão surreal. Isso não poderia ter acontecido conosco porque não recebemos essa notícia, e isso não acontece conosco. Quase não pude acreditar”, disse Lipinski em seu podcast. “Eu estava apenas chorando. Mas como aquele soluço feio que durou anos apenas por causa de todo o trauma que saiu dos meus olhos.”

“Não sei como descrever isso além de puro alívio”, ela compartilhou quando questionada sobre como se sentiu ao saber da notícia emocionante. “Obviamente, felicidade e pensar que talvez nossas vidas finalmente mudem e não estaremos mais na mesma horrível roda de hamster.”

Lipinski compartilhou sua luta contra a infertilidade ao longo dos primeiros episódios de seu podcast, contando aos ouvintes sua história, que incluía: Ela descobre que sua primeira gravidez normal não teve batimentos cardíacos.

“Bem, você sabe, eu estava um pouco otimista e apenas rezando por um batimento cardíaco, e é uma loucura que essa coisinha tenha um flash que você verá na tela. É um grande marco a ser alcançado”, disse o atleta.

“E ela entrou e sentou-se e eu sabia disso. Eu sabia, ao observá-la, aquele silêncio constrangedor, aquela busca, eu poderia dizer que ela só queria encontrar aquele batimento cardíaco. E a expressão em seu rosto quando ela disse: ‘Eu’ sinto muito, não há batimento cardíaco fetal.'””

No primeiro episódio de seu programa de esportes Ela revelou que nunca pensou em engravidar Será uma luta para ela.

“Eu não fui educada e não houve um único momento em que este assunto me fez pensar sobre isso”, disse ela ao marido, Todd Kapustasi, sobre a sua luta contra a infertilidade. “Ou deixar cair uma semente em minha mente para pensar sobre o cronograma de fertilidade e o relógio biológico.”

“Eu meio que ouvi: ‘Oh, seu relógio biológico está correndo’, e essa é a única coisa que sinto que ouvi que poderia remotamente me fazer acreditar que há uma linha do tempo”, ela continuou. “Também senti que estava malhando, trabalhando os músculos, me hidratando e fui um atleta de elite em algum momento da minha vida. Eu me alimento de forma saudável e pensei, talvez essas coisas estejam relacionadas, e isso não é necessariamente verdade. “

