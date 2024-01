Kaitlyn Clark, Iowa, esmaga o basquete feminino do estado de Indiana em confronto Big Ten

Em uma partida entre dois jogadores invictos Os Dez Grandes Equipes com sequências idênticas de vitórias em 13 jogos, nº 13 Indiana Ele saiu quando eles foram derrotados na noite de sábado. IU caiu para o terceiro lugar em Iowa por um placar de 84-57 na Carver-Hawkeye Arena em Iowa City.

IU está agora com 14-2 (5-1 Big Ten), enquanto Iowa State melhorou para 17-1 (6-0 Big Ten).

“Gostaria que tivéssemos jogado muito melhor do que esta noite”, disse o técnico da Federação Internacional, Thierry Morin. “Cada grama de crédito vai para o estado de Iowa, eles têm sido ótimos.”

“Temos um exame de consciência a fazer.” O que vem a seguir para IU após a derrota em Iowa?

Aqui estão três notas do jogo:

Caitlin Clark Show

O técnico da IU, Terry Morin, reconheceu na sexta-feira que os Hoosiers, como a maioria dos times do país, não descobriram uma maneira sólida de proteger com sucesso a estrela do estado de Iowa, Kaitlin Clark. A esperança de IU era, no mínimo, limitar-se a menos do que a sua média de 30 pontos por jogo.

No primeiro quarto, os Hoosiers tiveram sucesso. Clark fez 0 de 6 na faixa de 3 pontos nos primeiros 10 minutos e fez oito pontos ao chegar à borda. Clark então fez sua primeira cesta de 3 pontos aos 7 minutos da segunda. Enquanto a multidão da Carver-Hawkeye Arena aplaudia, Clark deu um segundo tiro direto além do arco e as comportas se abriram.

Indiana no futuro de Kaitlyn Clarke? “Eu sei o quanto as pessoas apoiam o basquete feminino aqui.”

O goleiro da IU, Lexus Bargesser, forçou uma falta ofensiva sobre Clark cinco minutos antes do intervalo, mandando-a para o banco por um tempo. Mas a sênior do estado de Iowa fez o check-in novamente faltando dois minutos para o final do primeiro tempo, enterrando mais dois 3s para elevar seu total para 20 pontos no intervalo.

À medida que o segundo tempo avançava, parecia que nada poderia impedir Clarke. Aparentemente, ela sofreu a lesão duas vezes – uma quando caiu sobre o cotovelo e outra quando machucou o tornozelo e correu para o vestiário – mas voltou tão rápido quanto saiu.

Ela colocou Carver-Hawkeye de pé várias vezes com 3s e alcançou 30 pontos (pela 46ª vez na carreira) no final do terceiro quarto. Ela fez um double-double no terceiro quarto com 10 assistências.

Embora Clark não tenha conquistado mais pontos no quarto período, ela não precisava – Iowa já tinha uma vantagem de 15 pontos e seus companheiros continuavam marcando para ela. Clark deixou o jogo depois de cometer sua quarta falta aos 3 minutos, recebendo aplausos da multidão.

IU também enfatizou que embora não possa impedir Clark, ela pode tentar limitar a todos. Mas a guarda sênior de Iowa, Molly Davis, rompeu a defesa de IU no primeiro tempo, igualando seu recorde da temporada de 13 pontos no primeiro tempo e terminando com 18 pontos.

“Certamente não fizemos o que precisávamos, nem com Kate nem com o resto dessas pessoas”, disse Morin. “Molly Davis consegue 18 pontos, coisas assim. Você sabe que Kate provavelmente vai conseguir a média, mas não quer deixar que essas outras pessoas tenham grandes noites. Infelizmente, deixamos muitos deles tirarem o que querem de nós.”

Sujeito a circulação

IU não é uma equipe de alta rotatividade. Entrando no jogo contra Iowa, IU tinha uma média de apenas 13 turnovers por jogo.

No intervalo contra os Hawkeyes, os Hoosiers já tinham nove.

“Contra um bom time como Iowa, você não pode se dar ao luxo de ter muitas viradas, especialmente tantas”, disse a sênior Chloe Moore-McNeil. “Eles vão fazer você pagar, qualquer boa equipe vai fazer você pagar por muitas viradas.”

O guarda do segundo ano, Jarden Garzon, que lutou contra a defesa de Iowa no garrafão no primeiro tempo, teve cinco dessas reviravoltas no primeiro tempo. Ela entrou na pintura três vezes e depois cometeu uma falta ofensiva sobre Molly Davis – que foi considerada flagrante quando Garzon acidentalmente atingiu Davis no rosto.

“Ela não parecia confortável e lutou”, disse Maureen sobre Garzon. “Precisamos dela e não tenho uma resposta. Você sabe, ela tinha outras coisas acontecendo, mas precisamos colocá-la de volta nos trilhos.”

IU arremessou melhor do chão do que Iowa no primeiro tempo, mas essas viradas permitiram aos Hawkeyes muitas oportunidades de arremesso. Iowa acertou 37 arremessos do chão no primeiro tempo, acertando 15, enquanto IU acertou 29 (fazendo 16),

Os problemas de rotatividade de IU continuaram no segundo tempo, com os Hoosiers cometendo quatro reviravoltas em cinco minutos no início do terceiro quarto. Esse trecho, com a Carver-Hawkeye Arena uivando novamente, levou Iowa State a uma sequência de 9 a 0 e a uma seca de quase quatro minutos de gols para os Hoosiers.

Hoosiers ficam frios além do arco

Embora os Hawkeyes e os Hoosiers tenham feito aproximadamente o mesmo número de arremessos de campo no sábado à noite, a diferença foi quantos desses arremessos foram de 3 pontos.

Tanto os Hoosiers quanto os Hawkeyes lutaram além do arco no primeiro quarto, com IU fazendo 1 de 4 na linha de três pontos e Iowa fazendo 2 de 13. Mas foi aí que as semelhanças terminaram.

Clark liderou o ataque contra a barragem de 3 pontos de Iowa na noite de sábado, acertando seis de seus 16 arremessos além do arco (incluindo um dos Hawkeyes). O guarda sênior do Hawkeye, Gabe Marshall, também encontrou fogo além do arco, acertando 4 de 7 para 12 pontos.

Em contraste, o arremesso de 3 pontos de IU esfriou. Garzon foi o melhor arremessador dos Hoosiers além do arco no sábado, acertando 3 de 7 em campo. Sarah Scalia e Sydney Parrish lutaram na linha de 3 pontos, mas acertaram 0 de 4 e 1 de 4, respectivamente.

“Não estávamos acertando”, disse Morin. “Houve momentos em que pensei que não parecíamos tão organizados ofensivamente quanto gostaríamos, e estávamos saindo do roteiro.”