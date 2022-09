Jimmy Kimmel pede desculpas a Quinta Bronson por ‘segmento de comédia estúpido’ no Emmy

CNN

Bem, você não bateu nele. Mas Jimmy Kimmel levou algum tempo durante a aparição de Quinta Bronson em seu talk show noturno na quarta-feira para se desculpar pelo que ele chamou A parte estúpida da comédia. O que alguns espectadores sentiram que a roubou de sua vitória no Emmy na segunda-feira.

“As pessoas disseram que eu roubei seu momento” Kimmel Bronson disse. “E talvez eu tenha, e eu sinto muito se eu fiz. ela fez Ele fez, na verdade. E também a última coisa que gostaria de fazer é incomodá-los porque acho que muitos de vocês estão. Eu acho que você sabe isso. Eu espero que você saiba disso.”

Bronson, como ela fez nos bastidores após sua vitória, disse a Kimmel que o que ela mais se lembra sobre o momento foi sua alegria – não nenhum ressentimento sobre ele deitado no chão durante seu discurso de aceitação por uma excelente escrita em uma série de comédia.

“Bem, Jimmy, deixe-me dizer obrigado. É muito gentil da sua parte dizer isso”, disse ela. “Eu, francamente, me diverti muito. Tipo, eu ganhei meu primeiro Emmy. Eu estava lá feliz e terminei o momento e me diverti.”

Kimmel introduziu a classe Brunson com Will Arnett, que arrastou Kimmel para o palco e brincou que Kimmel “entrou em margaritas magras” no bar do palco depois de perder em uma aula anterior.

Depois que a estrela e criadora de “Abbott Elementary” foi declarada a vencedora de escrever o piloto da comédia popular, Kimmel permaneceu no chão na base do microfone. Ele ficou lá durante todo o discurso de aceitação de Bronson e no intervalo comercial, quase dois minutos no total.

Kimmel ficou fora das câmeras durante o discurso de Bronson, que durou cerca de um minuto.

durante Monólogo de abertura de Kimmel Na noite de quarta-feira, Bronson teve tempo para dizer mais algumas palavras de agradecimento depois de entrar no palco e pedir o serviço, brincando que às vezes “você fica menos tempo (no palco) porque alguém faz uma parte de comédia estúpida que dura um pouco demais. ”

“Já ouvi falar disso em anos anteriores”, respondeu Kimmel antes de dar a palavra a ela.

Na noite de segunda-feira, depois que a internet começou a atacar Kimmel, Bronson foi gentil com Kimmel nos bastidores em entrevistas à imprensa após a vitória, dizendo aos repórteres que a parte “não me incomodou muito”, acrescentando que Kimmel foi um profissional inicial para ela e “Abbott Elementary”.

“Amanhã provavelmente estarei bravo com ele. Estarei no programa dele na quarta-feira, então posso dar um soco na cara dele”, brinquei.

Claro que não foi um momento educativo.

Abbott Elementary retorna para uma nova temporada em 21 de setembro na ABC.