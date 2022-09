A publicitária Olivia Newton-John admite que ‘desapontada’ foi eliminada do Emmy In Memoriam

A publicitária Olivia Newton-John admitiu que foi “decepcionante” que a atriz tenha sido excluída do segmento In Memoriam no Emmy Awards de 2022.

O representante da estrela de Grease se pronunciou depois que os fãs compartilharam sua indignação por Olivia ter sido omitida do tributo anual, após sua morte no mês passado aos 73 anos.

A exclusão de Olivia provocou indignação de fãs que alegaram que ela fez uma série de aparições em programas dos EUA e estrelou uma série de filmes de TV festivos, incluindo o favorito de 1990, A Mom For Christmas.

Triste: a publicitária de Olivia Newton-John admite que foi ‘decepcionante’ excluída da seção In Memoriam no Emmy Awards de 2022 (atriz filmada em 2019)

Enquanto o publicitário de Olivia afirmou que a família ainda estava de luto por sua perda e não quis comentar, ele ficou pessoalmente profundamente desapontado com o desdém, citando sua extensa história com Hollywood.

Antes de sua morte, Olivia tinha um extenso registro na televisão com participações especiais no American Idol, RuPaul’s Drag Race, Murphy Brown, Glee e Dancing With The Stars.

Ela também apareceu em filmes de televisão, incluindo A Mom For Christmas, e shows ao vivo, incluindo A Special Olivia Newton-John e Physical Olivia.

Grumpy: O ator estrela de Grease se manifestou depois que os fãs compartilharam sua indignação por Olivia ter sido omitida do tributo anual, apesar de ela aparecer em uma série de especiais de TV (foto em 1976) READ J Balvin pede desculpas pelo vídeo de 'Perra'

O que? O desdém de Olivia pelo clipe anual do In Memoriam Emmy Awards irritou seus fãs

O desdém de Olivia pelo segmento anual In Memoriam do Emmy Awards enfureceu seus fãs.

Celebridades que tiveram o corte incluem Bette White, Bob Saget, Sidney Poitier e James Caan.

Em resposta ao desdém, um fã twittou: ‘Como você esquece Olivia Newton-John? como você ousa. Ela é e sempre será um ícone. E você esqueceu?

Olivia Newton-John não está listada? Explique ao seu #Emmys: ‘Outro tweet, e outra pessoa acrescentou: ‘Bem, vendo os Emmys homenagear tantos que se foram, onde estava Olivia Newton-John? “

Embora Olivia não seja mencionada durante a homenagem direta, seu nome aparece em The Emmys online na página do Memoriam.

Em resposta ao desdém, um fã twittou: ‘Como você esquece Olivia Newton-John? como você ousa. Ela é e sempre será um ícone. E você esqueceu?

Olivia Newton-John não está listada? Expliquem-se #Emmys, outro tweet e outra pessoa acrescentou: “Bem, vendo os Emmys homenagear tantos que se foram, onde estava Olivia Newton-John?

Olivia atuou em muitos programas de TV populares durante sua longa carreira, incluindo Sordid Lives: The Series, Bette, Murphy Brown, Ned e Stacey.

Olivia faleceu pacificamente em sua casa no sul da Califórnia em 8 de agosto, cercada por familiares e amigos.

Ele veio depois de uma batalha excepcionalmente corajosa e pública de décadas contra o câncer, já que ela foi diagnosticada três vezes em 1992 e 2013, e pela última vez em 2017.

RIP: Olivia faleceu pacificamente em sua casa no sul da Califórnia em 8 de agosto, cercada por familiares e amigos. (fotografado em abril de 2022) READ Série 'Knuckles' com Idris Elba em andamento na Paramount + - Prazo

Sua morte foi seguida por uma onda de pesar público, e o primeiro-ministro australiano vitoriano, Dan Andrews, deu um funeral de Estado para sua família, que eles aceitaram.

Seu marido, John Easterling, revelou o último desejo da estrela de Grease antes de sua morte.

Ele disse que Olivia e sua família pediram uma doação para sua fundação de caridade, a Olivia Newton-John Foundation Trust, em sua memória, e não em flores.

Poucos dias antes de sua morte, Olivia postou esta foto comovente no Instagram ao lado de seu marido John Easterling