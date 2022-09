Cardi B se declara culpada em duas acusações

Cardi B foto : Demetrius Kamboris/Getty Images para o Met Museum/Vogue

Cardi B se declarou culpada de duas contravenções hoje. forcado Relatóriospelo menos um deles foi Em conexão com um acidente em um clube de strip Em 2018. O rapper e músico foi condenado a 15 dias de serviço comunitário em conexão com o crime, além do pagamento de custas judiciais.

Especificamente, Cardi B (e dois outros réus) entraram em uma confissão de culpa Agressão de terceiro grau e perigo imprudente de segundo grau, em conexão com um incidente em que um músico foi acusado de ordenar que seus guarda-costas batessem em bartenders em um clube de strip no Queens. Dez outras acusações, incluindo alguns crimes, foram inicialmente apresentadas contra ela e sua comitiva, mas foram posteriormente retiradas. (Houve também, por forcadotente em algum momento pelo escritório da promotoria por usar postagens de mídia social para provar que o ataque foi planejado com antecedência, mas o Facebook e o Instagram se recusaram a jogar.)

Cardi B divulgou um comunicado sobre a taxa hoje:

Parte do crescimento e amadurecimento é ser responsável por suas ações. Como mãe, é uma prática que tento incutir nos meus filhos, mas o exemplo começa comigo. Tomei algumas decisões ruins no passado que não tenho medo de enfrentar e aproveitar. Esses momentos não me definem e não refletem quem eu sou agora. Estou ansioso para superar essa situação com minha família e amigos e voltar para as coisas que mais amo – música e meus fãs.

O Gabinete do Procurador Distrital de Queens emitiu uma declaração própria hoje, observando que “ Ninguém está acima da lei”, disse, expressando sua felicidade com o desfecho do caso.