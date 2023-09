Greve SAG-AFTRA: Todos os olhos voltados para o sindicato dos atores após tentativa de acordo entre estúdios e escritores

CNN

Agora que o Writers Guild of America (WGA). Chegando a um acordo preliminar Com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), a associação comercial que representa os principais estúdios de Hollywood, todos os olhares se voltaram para o SAG-AFTRA, o sindicato que representa cerca de 160 mil atores.

enquanto Tarde da noite e talk shows Tal como “The Tonight Show” e “The Talk” poderão regressar assim que o acordo WGA for ratificado pelos membros comuns da guilda, a máquina de Hollywood não poderá funcionar plenamente até que a AMPTP resolva a sua disputa com a guilda dos actores.

Acordo provisório WGA aumenta Clique em SAG-AFTRA Para chegar a um acordo nos mesmos moldes, porém, o sindicato dos atores ainda tinha influência suficiente para manter a produção encerrada. A decisão do estúdio com a WGA provavelmente abrirá caminho para se chegar a um acordo com a SAG-AFTRA nas próximas semanas.

“As principais questões provavelmente serão resolvidas até o final de outubro, ou até antes”, disse Tom Noonan, ex-executivo de televisão e produtor de cinema. “Historicamente, o Writers Guild tem estado na vanguarda quando se trata de proteger os artistas à medida que a indústria evoluiu e se transformou. O Writers Guild iria travar uma grande luta, e os atores usariam os ganhos que os escritores obtiveram e os adaptariam às suas necessidades.”

SAG-AFTRA tem Eles estão em greve desde 14 de julho, e juntou-se à luta pouco mais de dois meses após o início da greve dos roteiristas. Desde então, as duas guildas pareciam estar trabalhando em harmonia uma com a outra.

A declaração continuou: “Aplaudimos sua dedicação, diligência e solidariedade inabalável nos últimos cinco meses e estamos orgulhosos de estar lado a lado com vocês como parceiros criativos na indústria do entretenimento”. “Estamos ansiosos para rever os termos do Acordo Inicial do WGA e da AMPTP. Continuamos preparados para retomar as nossas negociações com a AMPTP assim que eles estiverem prontos para se envolver com as nossas propostas de uma forma significativa.”

As propostas do SAG-AFTRA são semelhantes às do WGA, especialmente no que diz respeito às proteções contra IA e aos pagamentos residuais dos serviços de streaming pelo seu trabalho. a Uma questão importante para o Sindicato dos Atores É um aumento salarial de 11% no primeiro ano do prazo do contrato proposto, enquanto os estúdios concordaram com um aumento salarial de apenas 5%.

O sindicato também procura melhorar as despesas de transporte para produções que exigem que os atores trabalhem fora do estado ou país, bem como intervalos prolongados e limitados entre as temporadas televisivas, a fim de dar aos atores mais segurança e estabilidade durante o seu trabalho.

SAG-AFTRA e AMPTP não responderam ao pedido de comentários da CNN.

De acordo com Noonan, as negociações com a WGA provavelmente tornarão os estúdios mais receptivos às negociações colaborativas com a SAG-AFTRA. Ele também observou que os ventos económicos mudaram para onde a greve já não beneficiava a gestão.

“É surpreendente perceber que os estúdios só precisaram de cinco dias para finalizar isso depois de esperarmos 150 dias. É preciso olhar para a situação e perguntar: os estúdios queriam que isso acontecesse? estavam recebendo?'”, disse ele. Noonan. “Eles estavam realmente no vermelho, precisavam recuar e assinar. Portanto, a greve esteve, em muitos aspectos, nas mãos das empresas de comunicação social porque estas conseguiram fazer enormes poupanças. “Eles sabiam que se pudessem atacar, deixariam Wall Street muito feliz.”

Os estúdios também contavam com um enorme boom econômico assim que as greves fossem finalmente resolvidas. Assim que os dois sindicatos ratificarem os seus acordos, haverá uma disputa massiva, pois o pipeline de produção não será bloqueado.

“Todo mundo precisa estocar seus produtos Advil e Aleve”, disse Noonan. “Isso criará uma enorme série de dores de cabeça para as pessoas que exigem as mesmas equipes, pessoas e atores. Haverá uma onda gigantesca de demanda por produção que realmente aumentará no início de 2024, após as férias.