Fortes chuvas matam pelo menos 21 pessoas na República Dominicana | Notícias

As fortes chuvas das últimas 48 horas causaram inundações, destruíram infraestruturas e desabaram casas.

O Presidente da República Dominicana insistiu que as alterações climáticas devem ser levadas a sério depois de chuvas torrenciais matarem pelo menos 21 pessoas e deslocarem outras milhares.

Mais de 13 mil pessoas tiveram que se mudar para áreas mais seguras depois que chuvas torrenciais nas últimas 48 horas submergiram casas, causaram cortes de energia e danificaram pontes e estradas, informou no domingo o centro de operações de emergência do país caribenho. O conselho acrescentou que pelo menos 21 pessoas foram mortas.

As vítimas da tempestade incluíram nove pessoas que morreram no sábado depois que a chuva fez com que a parede de um túnel rodoviário desabasse sobre seus carros na capital, Santo Domingo, segundo a Polícia Nacional.

O Ministério das Obras Públicas disse no dia seguinte que a água “infiltrou-se no subsolo saturado” e a fundação do muro de betão ruiu.

Foi ordenada uma investigação ao incidente, enquanto a maioria das 32 províncias do país permanece em estado de alerta.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram água corrente puxando carros pelas ruas e submergindo edifícios.

“Maior evento de chuva de todos os tempos”

O presidente Luis Abinader disse que este foi o “maior evento de chuva de todos os tempos” na história da República Dominicana.

“Aqueles que não acreditam nas alterações climáticas estão a começar a acreditar”, disse Abi Nader, que falou de danos “generalizados e significativos”.

Abi Nader disse que as aulas foram suspensas até quarta-feira “para avaliar as escolas que podem ter sido afetadas” e “para garantir a segurança dos nossos jovens”.

A Embaixada dos EUA disse num alerta meteorológico que as chuvas causadas por uma depressão tropical deverão continuar em partes do país durante as próximas 24 horas.

O Conselho da Europa afirmou que mais de 2.500 pessoas tiveram de ser resgatadas pelas agências de proteção e cerca de 2.600 casas foram afetadas pela tempestade.

Quarenta e cinco comunidades estavam sem comunicações na tarde de domingo, segundo o relatório do Conselho da Europa.

No final de agosto, a passagem da tempestade tropical Franklin pela República Dominicana deixou dois mortos, um desaparecido, e obrigou à evacuação de cerca de 3.000 pessoas de zonas em condições perigosas.