Negociadores estão perto de chegar a um acordo com o Hamas para libertar os reféns

Negociadores estão perto de chegar a um acordo Acordo com o Hamas Uma libertação inicial de 50 civis em troca de Israel permitir mais ajuda Incluindo combustívelVárias fontes disseram à CBS News que isso coincidiu com uma cessação limitada dos combates. A libertação de mais reféns civis provavelmente ocorrerá em seguida.

Neste momento, não existe um acordo firme em mãos, mas sim um projecto de acordo escrito a ser aprovado entre as partes que permanecem presas ao que foi descrito à CBS News como negociações muito difíceis, alcançadas com a ajuda dos EUA. América e CatarSegundo duas fontes informadas.

Em entrevista ao “Face the Nation with Margaret Brennan”, o vice-assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Feiner Ele disse que “Muitas áreas de desacordo anteriormente existentes foram reduzidas” nas conversações sobre reféns, e os Estados Unidos estão “mais perto do que estávamos de chegar a um acordo final”.

Clique aqui para ver a mídia relacionada. Clique para expandir



Viner disse que não seria útil detalhar publicamente o desenvolvimento da diplomacia e reconheceu a ressalva de que acordos anteriores foram fechados antes de fracassarem. Na semana passada, havia grandes esperanças de que haveria um avanço iminente na diplomacia, mas duas autoridades da região apontaram a ação militar israelense no Hospital Al-Shifa como tendo complicado a diplomacia com o Hamas.

Uma fonte familiarizada com o projeto de acordo disse à CBS News que a proposta atualmente redigida incluiria a libertação de 50 reféns no primeiro dia, com uma cessação limitada dos combates que duraria cerca de quatro dias, durante seis horas por dia. Se esta libertação e pausa acontecerem conforme planeado, haverá uma segunda libertação de cerca de 20 a 25 reféns, segundo esta fonte. Funcionários da Casa Branca recusaram-se a comentar a delicada diplomacia.

Numa conferência de imprensa realizada no domingo em Doha, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, descreveu os pontos de discórdia restantes no acordo emergente entre Israel e o Hamas como questões logísticas “muito simples”, e disse que as partes estavam “perto de chegar a um acordo”. um acordo.” “.

O Ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, fala durante uma conferência de imprensa com o Alto Representante da União Europeia para Relações Exteriores e Política de Segurança, Josep Borrell, em Doha, em 19 de novembro de 2023. AFP via Getty Images



Fontes familiarizadas com as negociações disseram que houve várias questões recentes complexas, incluindo se a vigilância pública ocorreria durante os destacamentos. Israel também exigiu que o Hamas fornecesse algumas informações sobre os prisioneiros que detém ou que pode obter de outros grupos armados, como a Jihad Islâmica, já que o número total de mais de 200 reféns ainda é apenas uma estimativa. Na semana passada, duas pessoas desaparecidas que se acredita serem reféns, Noa Marciano e Yehudit Weiss, foram encontradas. Encontrado morto Perto do complexo do Hospital Shifa, de 4.500 metros quadrados, em Gaza. Os restos mortais dos massacrados pelo Hamas e outros militantes durante o ataque de 7 de Outubro ainda estão a ser identificados em Israel.

“Gaza é claramente um lugar muito perigoso para civis serem mantidos como reféns neste momento”, disse Weiner a Margaret Brennan da CBS, “então é necessário tempo”.

Weiner disse que não usaria a frase “o tempo está acabando”, mas “sentimos fortemente que isso deveria ser feito o mais rápido possível”.

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu Ele disse à CBS News Norah O’Donnell disse na semana passada que Israel tinha “fortes indícios” de que reféns estavam detidos no Hospital Shifa, uma das razões que deu para a decisão das FDI de entrar no Hospital Shifa. Mas Netanyahu acrescentou: “Se eles estivessem lá, teriam sido eliminados”.

Os Estados Unidos não forneceram informações para confirmar esta avaliação, mas forneceram Versão de baixa inteligência Na semana passada, membros do Hamas e da Jihad Islâmica Palestiniana operaram um “nódulo de comando e controlo” do Hospital Al-Shifa e dos túneis abaixo dele, e usaram-nos tanto para armas como para reféns.

Weiner disse que os Estados Unidos permanecem confiantes em sua avaliação e disse que as IDF ainda estão “explorando” as instalações de Shifa para encontrar mais informações.

No sábado, em Manama, Brett McGurk, conselheiro sênior do presidente Biden para o Oriente Médio, descreveu as negociações com reféns como intensas e contínuas antes de seguir para Doha para reuniões com o primeiro-ministro do Catar naquela noite. Em comentários públicos, McGurk reiterou o apelo de Israel para libertar um “grande número de reféns” a fim de conseguir uma “cessação significativa dos combates” e o que descreveu como uma onda “massiva” de ajuda humanitária. Ele admitiu que uma das exigências do Hamas é obter combustível e suprimentos humanitários. McGurk não declarou publicamente sobre Um pedido anterior do Hamas Libertar um número indeterminado de mulheres e crianças palestinianas dos centros de detenção israelitas.

“Esse foi o acordo que eles estabeleceram”, disse McGurk desde os primeiros dias. McGurk disse que recai sobre o Hamas a responsabilidade de libertar todos os reféns – “as mulheres, as crianças, os jovens, os bebês, todos eles”.

O diretor da CIA, Bill Burns, regressou a Washington, mas manteve-se empenhado após as suas reuniões nas últimas semanas com o chefe da Mossad. O próprio presidente Biden tem atendido os telefones, ligando para o Emir do Catar no dia 12 de novembro e até sexta-feira, um sinal de que uma solução está próxima.

O Qatar está a utilizar a sua relação com o Hamas para mediar, e os Estados Unidos estão a ajudar a mediar propostas que são passadas de um círculo restrito em Doha aos líderes do Hamas em Gaza, bem como ao gabinete de guerra de cinco pessoas de Israel liderado por Netanyahu.

Israel e Hamas estão em guerra mais

mais