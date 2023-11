O secretário de Defesa dos EUA, Austin, visita Kiev em meio a dúvidas sobre ajuda à Ucrânia

QUIIV (Reuters) – O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, chegou a Kiev nesta segunda-feira para uma visita não anunciada e expressou apoio “de longo prazo” dos EUA à medida que crescem as questões sobre a sustentabilidade da ajuda ocidental vital à medida que a invasão russa continua.

Austin, acompanhado pelo chefe do Comando Europeu dos militares dos EUA, foi fotografado sorrindo e apertando a mão do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta foi a primeira visita de Austin a Kiev desde abril de 2022.

“A mensagem que tenho para você hoje, senhor presidente, é que os Estados Unidos da América estão com você. Estaremos com você no longo prazo”, disse Austin a Zelensky após uma viagem noturna de trem da Polônia para a Ucrânia.

A embaixadora dos EUA na Ucrânia, Bridget Brink, disse que a visita indica “o firme apoio de Washington à Ucrânia na sua luta pela liberdade”.

Zelensky disse a Austin que a sua visita foi um “sinal muito importante” para a Ucrânia.

“Contamos com o seu apoio”, disse Zelensky a Austin.

A visita ocorre no meio de uma divisão crescente sobre a ajuda à Ucrânia no Congresso dos EUA, com as eleições presidenciais dos EUA a aproximarem-se em Novembro do próximo ano. Alguns legisladores dos EUA estão a dar prioridade à ajuda a Israel, mesmo quando as autoridades de defesa dos EUA afirmam que Washington pode apoiar ambos os aliados simultaneamente.

Alguns altos funcionários ucranianos expressaram, em privado, a preocupação de que as entregas de ajuda militar possam tornar-se menos frequentes, reflectindo uma preocupação mais ampla sobre os níveis de apoio necessários para continuar a guerra contra a Rússia, que invadiu em Fevereiro de 2022. O orçamento da Ucrânia para o próximo ano está num défice. de mais de US$ 40 bilhões que precisam ser preenchidos.

Conta de gastos para acabar com a lacuna

O presidente Joe Biden pediu ao Congresso que aprovasse mais dinheiro no mês passado. A sua omissão no projeto de lei provisório de gastos aprovado pelos legisladores na semana passada levantou preocupações de que o financiamento para a Ucrânia possa nunca ser atribuído, especialmente depois de a Câmara dos Representantes, liderada pelos republicanos, ter aprovado um projeto de lei que inclui ajuda a Israel, mas não à Ucrânia.

Um bloco de republicanos opõe-se ao envio de mais ajuda à Ucrânia. Os opositores à ajuda dizem que o dinheiro dos contribuintes americanos deveria ser gasto em casa, mas a maioria dos republicanos e democratas no Congresso ainda apoia a ajuda ao governo de Zelensky.

A conferência conjunta da indústria militar ucraniana-americana em Washington, marcada para 6 e 7 de Dezembro, visa aumentar a produção interna de armas da Ucrânia, à medida que a sua batalha contra uma invasão russa em grande escala se aproxima dos dois anos.

No início do dia, Austin conversou com funcionários do Departamento de Defesa na Embaixada dos EUA.

“Quando você pensa sobre o início disso, ninguém pensou que a Ucrânia poderia sobreviver por mais de uma semana”, disse Austin. “Então, aqui estamos, tarde demais.”

Austin acrescentou: “Agora, todos se perguntam por que a Ucrânia não venceu a Rússia, que é um país muito maior e com muito mais capacidades. Mas pensem apenas nesta mudança de mentalidade.”

A Rússia controla agora quase um quinto da Ucrânia. O Ocidente enviou equipamento militar e a Ucrânia lançou um contra-ataque este ano para recuperar os territórios ocupados, mas não conseguiu progressos significativos.

No domingo, Zelensky apelou a mudanças rápidas nas operações do sistema médico militar da Ucrânia, ao anunciar a demissão do comandante das forças médicas.

A medida de Zelensky foi anunciada durante a sua reunião com o ministro da Defesa, Rustam Omerov, e coincidiu com o debate sobre a condução da guerra de 20 meses, com questões sobre a rapidez com que a contra-ofensiva no leste e no sul avançará.

(Reportagem de Max Hunder e Tom Balmforth em Kiev e Phil Stewart e Idris Ali em Washington – Preparado por Mohammed para o Arab Bulletin) Edição de Bernadette Boom e Alex Richardson

