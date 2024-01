Filha do iPad aborda funcionário da Best Buy

Em um incidente incomum em uma loja de eletrônicos, ele foi preso em A. Tik Tok Em um vídeo com mais de 191 mil visualizações, uma funcionária da Best Buy, de Dallas (@dallas_ponzo), relata uma estranha interação com uma dupla mãe e filha interessada em adquirir um iPad. O vídeo cheio de mistério deixa os espectadores curiosos sobre as palavras não ditas da filha.

O episódio começa rotineiramente, com mãe e filha entrando na loja e perguntando sobre iPads. Dallas os guia até a área de exibição e depois os ajuda com o escritório móvel. Quando voltaram, a filha perguntou: “Qual é o iPad mais barato que vocês têm?” Dallas aponta para um iPad de nona geração de 10,2 polegadas por US$ 349. No entanto, ocorreu uma confusão quando a filha citou erroneamente o preço de um Apple Pencil e o preço de um iPad, fazendo com que Dallas a corrigisse: “Não, são US$ 349”.

À medida que a mãe examina diferentes modelos, o comportamento da filha torna-se estranho. Ela olha para seu iPad Pro de 12,9 polegadas e pergunta à mãe: “Este custa US$ 3?” Corrigindo-a novamente, Dallas diz: “Não, são US$ 349”. Mamãe escolhe um iPad Pro com serviço de celular, mas se afasta para atender uma ligação. A filha aproveita a oportunidade, se aproxima de Dallas, pede uma conversa particular e sussurra: “Posso te perguntar uma coisa aí?”

Surpreso, Dallas concorda, mas antes que possam conversar, a mãe retorna, impedindo a filha de revelar seu segredo. Num silêncio constrangedor, a mãe conclui: “Ok, vamos dar uma olhada na Costco”, e eles saem da Best Buy. Os pensamentos não ditos da filha permanecem um mistério, deixando o funcionário da Best Buy e os telespectadores se perguntando quais são suas intenções.

“Comentários como 'Você gostou'.” Um comentarista disse: “Estou pensando mais sombrio.” Uma pessoa respondeu: “Mesmo. Eles são traficados, ab$e, sequestrados, etc. “Isso é muito perturbador”, expressou outro comentarista.

Outro comentarista escreveu sobre a estranha interação com a Best Buy: “Espero que nada de suspeito esteja acontecendo e que ela procure ajuda para fugir da ‘mãe’ :).”

Existem maneiras de descobrir se A pessoa é traficadacomo alguns comentaristas viram, mas não há nenhum vídeo ou outra informação que indique que a interação foi mais do que isso.

Dallas filma regularmente suas interações no local de trabalho e possui mais de 269.000 seguidores.

O vídeo termina com o funcionário da Best Buy expressando preocupação com a segurança da filha, acrescentando uma camada emocional à história interessante. O incidente, repleto de palavras não ditas e perguntas sem resposta, chamou a atenção dos usuários do TikTok, fazendo-os pensar nos possíveis motivos do estranho comportamento da filha.