Dungeonborne mistura estratégia, extração e jogabilidade Battle Royale, e você pode conferir no Steam Next Fest

Dungeonborne é um próximo rastreador de masmorras PvPvE em primeira pessoa desenvolvido no Unreal Engine 5 que leva os jogadores a um mundo de fantasia sombria, onde você sentirá cada golpe de espada enquanto mata monstros com poder e magia. Dungeonborne combina rastreamento de masmorras, mundos de extração e jogabilidade Battle Royale para apimentar as coisas e criar um toque único no gênero.

A partir de 2 de fevereiro, você poderá experimentar Dungeonborne durante o alfa aberto do jogo como parte do próximo Steam Next Fest!

Aqui estão quatro motivos principais pelos quais você não vai querer perder se estiver procurando uma nova experiência de rastreador de masmorras.

Dungeonborne é mais do que apenas um rastreador de masmorras estúpido – você precisará pensar rapidamente

Embora Dungeonborne possa parecer um rastreador de masmorras tradicional à primeira vista, há mais nele do que aparenta. Conforme você se aventura nas profundezas góticas sozinho ou em uma festa com dois amigos, armadilhas mortais e sombras escuras o aguardam a cada passo. Não confie em nada, procure explorar tudo a seu favor. Encontre terreno elevado e embosque seus inimigos, atraia-os para armadilhas ou até mesmo assuma a forma de um baú de tesouro e espere que a ganância de seus inimigos os traia.

Inteligência tática afiada, composição da equipe e compreensão do terreno são essenciais para proteger seu tesouro enquanto você navega neste mundo traiçoeiro. Você precisará tomar algumas decisões difíceis enquanto joga: você escapará mais cedo e garantirá seus despojos ou optará por ficar para trás e buscar mais poder enquanto corre o risco de perder tudo?

É a tomada de decisão em movimento introduzida pela mecânica de extração que apimenta as coisas em Dungeonborne, junto com uma zona segura cada vez menor que o forçará a tomar decisões difíceis, muitas vezes no meio do combate. Mas vencer não significa ser o último sobrevivente. Seu objetivo principal é conseguir uma peça junto com alguns itens legais que você possa usar mais tarde.

Domine Dungeons Góticas com classes poderosas e um extenso sistema de combate

Dungeonborne baseia-se fortemente na inspiração do RPG e haverá muitas classes para os jogadores dominarem. Embora existam arquétipos de fantasia familiares, como Fighter, Priest ou Rogue, você também poderá seguir aulas mais especializadas.

Envolva seus inimigos em gelo como o Cryomancer ou faça chover fogo infernal sobre todos que se opõem a você quando você veste o manto do Pyromancer. Se você é fã de necromancia ou ocultismo, Dungeonborne é o que você procura. Coloque as botas de um Cavaleiro da Morte, capture inimigos com correntes espectrais e drene sua força vital.

O combate brutal em Dungeonborne recompensa a precisão. Pratique e domine o combate e aparar básicos, gerencie cuidadosamente as habilidades de sua classe e use o sistema de frascos e poções para ter vantagem no combate. Mas atenção: quanto mais você se aventura, mais fortes ficam os inimigos.

A composição do grupo faz uma grande diferença em Dungeonborne, então escolha com cuidado ao decidir com quem se aventurar. Embora o alfa aberto de Dungeonborne apresente apenas raças humanas e zumbis, mais opções estarão disponíveis conforme o jogo se aproxima do lançamento.

É tudo uma questão de saque – saquear, criar e melhorar o quanto quiser

Depois de arrancar a vitória das garras da derrota, é hora de reunir seus despojos e se preparar antes de retornar à batalha. Assim que os jogadores voltarem para casa, eles poderão vender seus itens na casa de leilões do jogo ou aumentá-los ainda mais. Cada saque é importante e tem seu lugar no jogo, aprofundando o processo de construção e oferecendo mais opções.

Masmorras e masmorras brilham com visuais do Unreal Engine 5

O cenário escuro e gótico de Dungeonborne ganha vida em detalhes graças ao poder do Unreal Engine 5. Mergulhe no som estéreo que permite ouvir cada choque de lâminas, cada rangido de uma porta revelando a localização do seu inimigo.

Experimente Dungeonborne em fevereiro como parte do Steam Next Fest

O alfa aberto de Dungeonborne poderá ser jogado a partir de 2 de fevereiro e fará parte do Steam Next Fest que começa em 5 de fevereiro e termina em 12 de fevereiro, dando a você mais de uma semana para experimentá-lo gratuitamente. O desenvolvedor Mithril Interactive receberá todos os comentários dos jogadores sobre o alfa aberto e os usará para melhorar o jogo de forma a apoiar a comunidade.