Uma mulher empunhando uma katana de dupla face é responsável pela lesão no pescoço de Travis Touchdown

Falei recentemente com Mais nenhum herói Criador Suda51 Sobre um momento até então inexplicável na história do Travis Touchdown. Especificamente, descobri a história por trás do visual único de Travis no trailer de 2019 Não há mais heróis 3.

Ele interpreta um homem de meia-idade, desgrenhado, barbudo e usando um colar cervical O macaco está fora Não era o mesmo homem Mais nenhum herói Os fãs passaram a adorar. Pelo menos não nos primeiros minutos. Pouco depois desta cena no jogo real, Travis aperta um botão em sua Manopla da Morte e veste uma armadura mecha estilo Homem de Ferro antes de voltar à sua aparência anterior bem penteada, fresca e limpa.

É um dos muitos momentos surreais e de alto vôo que estão acontecendo Não há mais heróis 3 Jogadores com pouca explicação. Os fãs da série aprenderam mais ou menos a lidar com isso quando coisas como gatos falantes aparecem ou quando cientistas antes rechonchudos se transformam em árvores. Pessoalmente, presumi que o colar cervical estava lá para ajudar Travis a se recuperar da decapitação que recebeu Travis ataca novamente De John Winter, personagem baseado no famoso desenvolvedor de jogos Jeff Minter. Acontece que havia mais na história do que isso.

Segundo Suda:

“Ah, sim, eu queria mencionar isso em Travis ataca novamente Ou mais tarde, mas nos anos entre aquela partida e Não há mais heróis 3Travis saltou sobre Kimmy Howell. Você sabe como ela o assombrava Chega de heróis 2Ela disse que voltaria para matá-lo depois que ficasse mais forte, antes que Travis salvasse sua vida. Bem, em algum momento entre esses dois jogos, acertei-o com um ataque surpresa, mas ele escapou com vida e está se recuperando no No More Heroes Hotel. Na verdade, você é a primeira pessoa da imprensa a me perguntar sobre isso.

Nesse ponto, o tradutor e amigo de Suda, James Mountain, me disse que havia perguntado a Suda sobre isso há algum tempo, mas na época ele disse: “Não me lembro”. Na verdade, não fui o primeiro a perguntar, mas fui o primeiro a obter uma resposta, o que foi divertido.

Kimmy Howell como ela aparece em No More Heroes 2 e No More Heroes 3

Também é bom ter um pouco mais de contexto sobre por que Travis acaba tendo um confronto final com Kimmy mais tarde. Não há mais heróis 3. Os dois se envolvem em uma feroz batalha de rap, entre outras coisas, antes de sacarem suas espadas laser pela última vez. Fiquei pessoalmente triste ao ver como as coisas aconteceram entre eles, pois sempre esperei que Kimmy se tornasse uma aliada jogável na série um dia. Agora entendo por que Travis não estava perdoando.