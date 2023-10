Falcon Heavy da SpaceX lança a missão Psyche da NASA ao asteróide metálico

Créditos da imagem: Aubrey Gemignani/NASA/Getty Images

Boa sorte, médium.

A grande espaçonave da NASA está agora oficialmente a caminho de um asteróide rico em metal (também chamado de Psyche) após decolar em um foguete SpaceX Falcon Heavy hoje cedo. Esta é a primeira vez que uma missão científica da NASA usa o foguete maior da SpaceX para lançamento.

O foguete Falcon Heavy decolou do Centro Espacial Kennedy da NASA às 10h19 EDT. A espaçonave Psyche separou-se com sucesso do estágio superior do foguete pouco mais de uma hora após a decolagem, e os engenheiros da NASA estabeleceram comunicações com ela pouco antes do meio-dia.

Psyche (a nave espacial) embarcará agora numa viagem de seis anos e 3,5 mil milhões de quilómetros até Psyche (o asteróide), que está localizado na principal cintura de asteróides entre Marte e Júpiter. Antes de a espaçonave atingir seu alvo, ela realizará uma demonstração técnica de um experimento de comunicações ópticas no espaço profundo. Se for bem-sucedido, esta será a primeira vez que comunicações ópticas serão demonstradas fora do sistema Terra-Lua.

A espaçonave do tamanho de um caminhão chegará a Marte em maio de 2026 e usará o campo gravitacional daquele planeta para se impulsionar em direção ao asteroide alvo. Uma vez lá, Psyche passará 26 meses orbitando o asteroide rico em metais, para estudar – pela primeira vez – um objeto espacial com superfície metálica. A sonda irá captar imagens multiespectrais, mapear a superfície do asteróide e estudar a sua composição química e mineral. A espaçonave também está equipada com outros instrumentos, como uma antena de rádio e um espectrômetro, para estudar o campo gravitacional do asteroide e as partículas de alta energia.

O Programa de Serviços de Lançamento da NASA, que atua essencialmente como um intermediário para combinar a espaçonave com os foguetes mais adequados, selecionou o Falcon Heavy após classificar Psyche como uma missão de “Categoria 3”. para cada Requisitos de certificação da agência, um veículo lançador deve ter um “registro de voo significativo” para ser elegível para essas missões. A NASA usará o Falcon Heavy várias vezes nos próximos anos: em 2024, o foguete está reservado para lançar um satélite meteorológico geoestacionário e a missão Europe Clipper para uma das luas de Júpiter.

A NASA concedeu à SpaceX um contrato de aproximadamente US$ 131 milhões para o lançamento, embora a agência provavelmente gaste mais de US$ 1,2 bilhão na missão em geral.