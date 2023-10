Influenza e vírus sincicial respiratório podem estar aumentando nacionalmente

Centros de Controle e Prevenção de Doenças mencionado Os casos de gripe são baixos em todo o país, mas mais poderão surgir nas próximas semanas, anunciaram as autoridades de saúde na sexta-feira.

“Mesmo esses níveis baixos provavelmente aumentarão nas próximas semanas”, disse Alicia Budd, chefe da Equipe Nacional de Vigilância da Gripe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Notícias da NBC.

Relatório do CDC Ofertas No final da semana passada, a maioria dos estados dos Estados Unidos tinha poucas ou poucas visitas hospitalares relacionadas com a gripe. O CDC também não detectou nenhum Aumento precoce da atividade da gripe A NBC News informou que este ano é igual ao ano passado.

Mas esta semana a agência reportou um aumento no número de hospitalizações ligadas a doenças respiratórias. BEntre 21 de maio e 7 de outubro, a proporção de visitas hospitalares por doenças respiratórias aumentou para pessoas de 0 a 4 anos e de 5 a 24 anos, e permaneceu estável para outras faixas etárias, de acordo com o relatório do CDC.

“Dado o que vimos no ano passado, vacinar crianças é realmente importante para evitar que fiquem doentes, para evitar que sejam hospitalizadas e tenham os resultados mais graves”, disse Danielle Iuliano, epidemiologista-chefe de pesquisa do CDC, de acordo com a NBC News.

O vírus influenza é um dos vários vírus que contribuem para doenças respiratórias, como COVID-19 e vírus sincicial respiratório, ou RSV, de acordo com o CDC.