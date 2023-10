NASA lança missão de asteróide Psyche Metal: o que você precisa saber

Uma vez lançada, a sonda Psyche irá em direção a Marte, onde passará pelo planeta vermelho em maio de 2026 e usará a sua gravidade como estilingue em direção ao asteroide Psyche, chegando em agosto de 2029 depois de viajar uma distância de 3,5 mil milhões de quilómetros.

Durante sua jornada, Psyche trocará mensagens de laser com a Terra como parte dela Um experimento chamado Comunicações ópticas no espaço profundo. As espaçonaves atuais se comunicam por meio de ondas de rádio, mas a mudança para lasers poderia aumentar a largura de banda das transmissões no espaço profundo em até 100 vezes. A experiência com laser proporcionará a primeira demonstração desta nova tecnologia a longas distâncias da Lua.

Quando a espaçonave chegar ao asteroide, ela passará pelo menos 26 meses em órbita, estudando Psyche usando uma variedade de instrumentos.

As câmeras da missão, conhecidas como imagens multiespectrais, fornecerão a primeira visão detalhada de Psyche, revelando características da superfície que não podem ser observadas da Terra. O magnetômetro a bordo da espaçonave procurará sinais de um campo magnético antigo, talvez semelhante ao alimentado pelo núcleo da Terra, que possa estar impresso no terreno do asteroide.