Tribunal sueco decide contra Tesla em disputa trabalhista; A Federação Finlandesa adere à greve

ESTOCOLMO (Reuters) – A Tesla Inc (TSLA.O) perdeu um capítulo em uma batalha legal com o Serviço Postal Sueco nesta quinta-feira, à medida que a batalha com os sindicatos nos países nórdicos se intensificava, com um sindicato finlandês aderindo a um bloqueio portuário que impedirá o montadora de operar. Importando seus carros para a Suécia.

Um tribunal sueco decidiu que a PostNord não precisa atualmente entregar placas de Tesla que foram bloqueadas por funcionários dos correios, no mais recente desenvolvimento de uma luta por acordos de negociação coletiva.

A Tesla enfrenta uma pressão crescente nos países nórdicos por parte de poderosos sindicatos de trabalhadores que apoiam os mecânicos suecos da IF Metall, que entraram em greve em 27 de outubro para exigir um acordo coletivo com a empresa.

O sindicato finlandês dos trabalhadores dos transportes AKT decidiu na quinta-feira aderir a uma greve de solidariedade contra a Tesla, dizendo que iria iniciar um bloqueio de carros Tesla com destino à Suécia em todos os portos finlandeses a partir de 20 de dezembro.

“Isso significa que os veículos ou componentes da Tesla destinados aos mercados suecos não são carregados pelos trabalhadores portuários”, afirmou a AKT em comunicado.

O anúncio da AKT segue decisões semelhantes dos trabalhadores portuários suecos, dinamarqueses e noruegueses, o que significa que a Tesla será efetivamente proibida de enviar os seus carros para a Suécia.

“É uma parte importante do modelo de mercado de trabalho nórdico que tenhamos acordos colectivos e que os sindicatos se apoiem uns aos outros”, disse o presidente do AKT, Ismo Kuku, num comunicado.

Os países nórdicos são um mercado-chave para a Tesla, que tem uma política de não concordar com a negociação colectiva e afirmou que os seus funcionários desfrutam de condições tão boas ou melhores do que as exigidas pela IF Metal.

Um grande fundo de pensões dinamarquês disse na quinta-feira que vendeu as suas participações na Tesla devido à sua recusa em entrar em tais negócios.

“Vendemos nossas ações da Tesla em 6 de dezembro, quando seu valor de mercado atingiu 476 milhões de coroas dinamarquesas” (US$ 68,9 milhões), disse a PensionDanmark à Reuters por e-mail.

Alguns fundos de pensões suecos também instaram a Tesla a assinar o acordo com o sindicato, mas até agora este se absteve de vender as suas ações.

A decisão do tribunal de quinta-feira ocorre depois que a Tesla entrou com uma ação judicial contra a PostNord, quando os trabalhadores pararam de entregar placas de seus carros novos em uma greve de solidariedade, uma decisão provisória antes da decisão final do tribunal.

“O tribunal distrital determinou que a PostNord não deveria ser forçada a fazer entregas à Tesla antes do caso ser encerrado”, disse o Tribunal Distrital de Solna em comunicado.

Estivadores, motoristas, eletricistas e zeladores são outros trabalhadores que recusam, ou ameaçam recusar, o serviço da Tesla em solidariedade ao IF Metall.

O sindicato Sekou, que organizou os trabalhadores do PostNord por trás da greve de simpatia, saudou a última decisão judicial.

“Está relacionado com o modelo sueco de acordo coletivo e há consenso sobre ele politicamente e entre as partes no mercado de trabalho”, disse a presidente do SICO, Gabriella Lavecchia, à Reuters por e-mail.

No ano passado, a Noruega foi o quarto maior mercado da Tesla em termos de vendas de automóveis novos. A Suécia foi a quinta maior empresa do país, e o Modelo Y da Tesla foi o carro mais vendido na Suécia este ano.

Num caso envolvendo PostNord, o tribunal decidiu em 27 de novembro que a Autoridade Sueca de Transportes deve encontrar uma maneira de obter placas para Tesla. A agência apelou da decisão.

Tesla e IF Metall não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

“Isso é uma loucura”, disse o CEO da Tesla, Elon Musk, em um comentário nas redes sociais

($ 1 = 6,9101 coroa dinamarquesa)

(Reportagem de Anna Ringström e Marie Maness em Estocolmo – Preparação de Muhammad para o Boletim Árabe) Anne Kuranen em Helsinque; (Reportagem de Johan Ahlander e Jacob Gronholt Pedersen) Edição de Kirsten Donovan e Nick Zieminski

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.