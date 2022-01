Estudos: Omicron é menos agressivo porque principalmente evita atacar os pulmões

Uma série de estudos publicados recentemente descobriu que a variante Omicron pode ser menos grave do que outras cepas de coronavírus devido à forma como ataca os pulmões, relata sexta-feira.

Estudos em camundongos e hamsters descobriram que o Omicron causou menos danos aos pulmões, sendo em grande parte restrito ao nariz, garganta e traquéia. O jornal New York Times mencionado.

Variantes anteriores estavam causando cicatrizes nos pulmões e sérias dificuldades respiratórias.

“É justo dizer que a ideia de doença que se manifesta principalmente no trato respiratório superior está surgindo”, disse Roland Eils, biólogo computacional do Instituto de Saúde de Berlim que estudou como os coronavírus infectam as vias aéreas.

Ravindra Gupta, um importante pesquisador diversificado da Universidade de Cambridge e autor de um dos estudos, disse: de dentro Esse Omicron “faz suas próprias coisas de várias maneiras. A biologia do vírus não é o que costumava ser. É quase algo novo.”

Obtenha a edição diária do Times of Israel

Por e-mail e nunca perca as nossas notícias mais importantes Ao se registrar, você concorda com os termos

Um estudo descobriu que os níveis de Omicron nos pulmões eram um décimo ou menos do nível de outras variáveis.

Vários experimentos publicados nos últimos dias apontaram para a conclusão de que o Omicron é mais suave do que o Delta e outras versões anteriores do vírus, de acordo com dados do mundo real.

Os estudos foram publicados online em formato de pré-impressão, o que significa que não foram revisados ​​por outros cientistas e publicados em revistas científicas.

Cientistas do Instituto Africano de Pesquisa em Saúde em Durban, África do Sul, trabalham em uma variante omicron do vírus COVID-19, 15 de dezembro de 2021 (AP Photo / Jerome Delay)

Omicron foi identificado pela primeira vez na África do Sul e Botswana no final de novembro. A cepa rapidamente se tornou dominante na África do Sul, fazendo com que a infecção se propagasse e atingindo o pico de cerca de 26.000 casos diários foram registrados em meados de dezembro, de acordo com estatísticas oficiais.

A variante está atualmente presente em mais de 100 países, segundo a Organização Mundial da Saúde, e atinge tanto pessoas vacinadas quanto já infectadas pelo coronavírus.

Vários estudos sugerem que o Omicron, a cepa agora prevalente em alguns países, tem um risco menor de hospitalização, mas a Organização Mundial da Saúde ainda recomenda cautela.

“O risco geral relacionado à nova variante de preocupação, Omicron, permanece muito alto”, disse a Organização Mundial da Saúde das Nações Unidas.