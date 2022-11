Estação Espacial Internacional: os astronautas americanos Cassada e Rubio se aventuram fora da estação espacial

Inscreva-se no boletim informativo Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas incríveis, avanços científicos e muito mais.





As coisas estão prestes a ficar ocupadas na Estação Espacial Internacional, já que a primeira de uma série de caminhadas espaciais de fim de ano começa na manhã de terça-feira.

Os astronautas de primeira viagem e os astronautas da NASA Josh Casada e Frank Rubio começam sua jornada fora da estação espacial às 9h14 ET, com cobertura ao vivo no site da NASA. A previsão é que o evento dure cerca de sete horas.

Casada usa o traje espacial listrado vermelho como EVA Crew Member 1, enquanto Rubio usa o traje espacial não marcado como EVA Crew Member 2.

Os astronautas montarão um suporte de montagem no lado direito do suporte da estação espacial. O hardware a ser instalado durante a caminhada espacial foi entregue à estação espacial em 9 de novembro a bordo da espaçonave Cygnus da Northrop Grumman, que entregou com segurança sua carga útil. Embora apenas um dos dois painéis solares tenha sido implantado após o lançamento.

Este dispositivo permitirá que mais painéis solares, chamados iROSAs, sejam instalados para dar um impulso à estação espacial. Os dois primeiros painéis solares foram instalados fora da estação em junho de 2021. Um total de seis dispositivos iROSA está planejado e provavelmente aumentará a geração de energia na estação espacial em mais de 30% quando tudo estiver pronto para trabalhar.

durante Mais duas caminhadas espaciais Em 28 de novembro e 1º de dezembro, uma equipe de astronautas abrirá e instalará outro par de painéis solares assim que o estabilizador estiver no lugar. Os painéis solares serão entregues na próxima missão comercial de reabastecimento da SpaceX Dragon, atualmente programada para lançamento em 21 de novembro.

As caminhadas espaciais fazem parte da rotina da tripulação da estação espacial, pois mantêm e atualizam o antigo laboratório em órbita, mas a caminhada espacial de terça-feira é a primeira da NASA desde março. As caminhadas espaciais da agência foram interrompidas depois que um astronauta da ESA Matthias Maurer terminou sua primeira caminhada espacial com água no capacete.

Uma fina camada de umidade que excedeu a quantidade normal esperada foi detectada no capacete de Maurer assim que ele retornou à câmara de ar após quase sete horas de caminhada espacial. Maurer rapidamente jogou o capacete, em um evento que a NASA considerou uma “chamada próxima”, e amostras de água, equipamentos de traje e o próprio traje espacial foram devolvidos à Terra para investigação. Funcionários da NASA determinaram que o traje não apresentava falhas de hardware.

“É provável que a causa da água no capacete seja devido ao desempenho do sistema integrado, pois várias variáveis, como o esforço da tripulação e as configurações de resfriamento da tripulação, geraram quantidades relativamente maiores de condensação dentro do sistema”, de acordo com a NASA em Atualização de postagem do blog.

“Com base nas descobertas, a equipe atualizou os procedimentos operacionais e desenvolveu novos dispositivos de mitigação para reduzir cenários em que o desempenho integrado leva ao acúmulo de água, enquanto absorve qualquer água que apareça. Esses procedimentos ajudarão a conter qualquer fluido no capacete para continuar a manter a tripulação segura.”

Funcionários da NASA deram um “lançamento” para retomar as caminhadas espaciais depois de concluir uma revisão em outubro.

Dina Contella, diretora de integração de operações do programa da Estação Espacial Internacional, disse que a equipe de investigação desenvolveu técnicas para gerenciar as temperaturas no traje e adicionou novas fitas absorventes ao capacete.

Finas peças laranjas foram colocadas em diferentes partes do capacete, que já foram testadas em órbita por astronautas dentro da estação espacial.

“Pegamos vários modelos diferentes disso, e a equipe na parte de trás da água correndo ao redor, basicamente tentou injetar água no capacete na mesma proporção que seria o pior e o pior caso. E descobrimos que essas almofadas foram muito eficazes”, disse Contella.

A caminhada espacial de terça-feira permitirá que a tripulação teste as novas almofadas enquanto trabalha fora da estação espacial antes de uma caminhada espacial mais complexa para instalar o painel solar nas próximas duas semanas.

Enquanto isso, a caminhada espacial russa está marcada para quinta-feira. Os cosmonautas Sergei Prokopyev e Dmitriy Petlin começarão sua caminhada às 9h ET para trabalhar fora do módulo Nauka Multipurpose Laboratory. A dupla preparará o cooler para a transferência do módulo Rassvet para Nauka durante sua caminhada espacial de sete horas, que também será transmitida ao vivo no site da NASA.