Os assinantes do ChatGPT podem obter uma opção de “construtor GPT” em breve

Assim como a OpenAI está se preparando para isso A primeira conferência de desenvolvedoresUma atualização importante do ChatGPT vazou. de acordo com Decodificador, Capturas de tela e vídeos vazados mostram um construtor de chatbot personalizado com muitos dos mesmos recursos já disponíveis no ChatGPT usando GPT-4, como navegação na web e análise de dados. Aparentemente, a OpenAI também terá um novo mercado onde os usuários poderão compartilhar seus chatbots ou navegar naqueles criados por terceiros.

Usuário chamado Choi postou um resumo Das supostas atualizações de alguns dias atrás. Esta manhã, o desenvolvedor de ferramentas de SEO Tibor Blaho compartilhou um vídeo da IU do recurso em ação, demonstrando uma opção do GPT Builder que permite aos usuários inserir um prompt – que diz “Crie um criativo que ajude a criar recursos visuais para novos produtos”, por exemplo. – Para criar um chatbot.

Na guia Criar, há opções para escolher o idioma, tom e estilo de escrita padrão do bot. A seguir, a guia Configurar contém campos para rotular, descrever e fornecer instruções ao robô sobre o que ele pode ou não fazer. Os usuários também podem fazer upload de arquivos para uma base de conhecimento personalizada e alternar recursos como navegação na web e criação de imagens. Há também uma caixa para adicionar ações personalizadas ao seu chatbot.

Por fim, próximo às opções de configuração, há um “Painel de visualização” com uma caixa de prompt para testar o bot durante a edição. Brahu postou uma análise detalhada Do GPT Builder em uma postagem no LinkedIn também.

Além do novo Gizmo, Choi afirma que a OpenAI planeja lançar um plano de assinatura empresarial para “equipes” com opções “flexíveis” e “anuais”. Choi compartilhou uma captura de tela detalhando os recursos do plano da equipe, como GPT-4 de alta velocidade ilimitado e contexto quatro vezes mais longo. A captura de tela diz que custa US$ 25 por usuário por mês. A opção não anual custará US$ 30 por mês e ambos os planos têm no mínimo três usuários, diz Choi. READ Elden's Ring: A algema de Margit tem um uso alternativo secreto

