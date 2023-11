Assista hoje ao lançamento da nave estelar da SpaceX em seu segundo voo de teste

A SpaceX planeja lançar sua nave gigante Starship pela segunda vez esta manhã (18 de novembro), e você pode assistir ao evento ao vivo.

Starship, o maior e mais poderoso foguete já construído, está programado para decolar do site Starbase da SpaceX no sul do Texas hoje durante uma janela de 20 minutos que abre às 8h EST (1300 GMT; 7h, horário local do Texas).

Você pode assistir ao vivo aqui no Space.com, ou cortesia da SpaceX, ou Diretamente pela empresa. A cobertura está prevista para começar aproximadamente às 7h25 EST (12h25 GMT).

A SpaceX está desenvolvendo um veículo Starship para transportar pessoas e cargas para a Lua e Marte, bem como realizar uma variedade de tarefas de voos espaciais mais perto de casa. A NASA selecionou a Starship como o primeiro módulo lunar tripulado para seu programa Artemis, e o veículo também tem várias missões lunares especiais em sua agenda.

O veículo de aproximadamente 122 metros de altura consiste em dois componentes, ambos projetados para serem total e rapidamente reutilizáveis ​​– um propulsor de primeiro estágio chamado Super Heavy e um estágio superior de 165 pés (50 metros) conhecido como Starship. .

A dupla voou junta apenas uma vez até agora, em um voo de teste lançado da Starbase em 20 de abril. A missão visa enviar o estágio superior parcialmente ao redor da Terra, terminando com um pouso no Oceano Pacífico, perto do Havaí. Mas os dois estágios da Starship não se separaram conforme planejado, e a SpaceX destruiu intencionalmente o veículo bem acima do Golfo do México.

O voo de teste de sábado será uma repetição da missão de abril, tentando realizar o que o primeiro voo não conseguiu.

Se tudo correr conforme o planejado, o veículo Super Heavy pousará no Golfo do México cerca de sete minutos após o lançamento. Enquanto isso, a espaçonave seguirá para o leste sobre o oceano, atingirá uma velocidade próxima à orbital e pousará no Oceano Pacífico, perto do Havaí, cerca de 90 minutos após a decolagem.

O lançamento deveria ocorrer originalmente no sábado (17 de novembro), mas a SpaceX atrasou em um dia para substituir uma das aletas da grade do Super Heavy. Essas estruturas reforçadas em forma de ferro ajudam a nave a retornar à Terra após o lançamento.