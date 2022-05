Elon Musk desafia bilionários e financia grupos que atacam sua compra no Twitter

Tesla O CEO Elon Musk parece ter aumentado a pressão sobre vários grupos de esquerda apoiados por sindicatos de professores e George Soros assinou uma carta pressionando-o. Twitter Os principais anunciantes devem boicotar a plataforma de mídia social se Musk seguir adiante com seus planos de aliviar as restrições à liberdade de expressão.

Resposta ao Daily Mail Artigo – Mercadoria Ele informou Musk sobre os grupos por trás da campanha anti-Musk e questionou se aqueles que financiam as organizações “estão totalmente cientes do que as organizações estão fazendo”.

Vinte e seis grupos, incluindo Media Matters for America e UltraViolet, assinaram um acordo carta aberta Incentivando os profissionais de marketing a garantir que seus acordos de publicidade com o Twitter sejam condicionados à manutenção de políticas anteriores de modificação de conteúdo em relação ao comportamento odioso.

“Como um grande anunciante no Twitter, sua marca corre o risco de ser associada a uma plataforma que amplifica o ódio, o extremismo, a desinformação e os teóricos da conspiração”, dizia a carta.

Musk pediu uma investigação sobre o grupo depois que a carta foi publicada na terça-feira.

“Quem está financiando essas organizações que querem controlar seu acesso à informação? Vamos investigar”, escreveu Musk em um tweet. “A luz solar é o melhor desinfetante” adicionado no Twitter.

Twitter e Musk chegaram a um Acordo de US$ 44 bilhões No final do mês passado, a gigante da mídia social tomou uma decisão privada, provocando temores entre a extrema esquerda de que Musk transformaria o Twitter em liberdade de expressão para todos.

