Ações saltam depois que Powell recua para aumentos de preços ainda maiores após um aumento de meio ponto

As ações dos EUA subiram na tarde de quarta-feira, com os investidores refletindo sobre a mais recente decisão de política monetária do Federal Reserve, devido ao aumento da inflação e ao mercado de trabalho dos EUA ainda apertado.

O S&P 500, Dow e Nasdaq subiram e ampliaram os ganhos na tarde de quarta-feira, depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sugeriu que um futuro aumento da taxa de juros de 75 pontos base não estava atualmente em discussão entre autoridades do banco central. O rendimento do Tesouro de 10 anos de referência subiu para pouco menos de 3%, ou perto do nível mais alto desde o final de 2018.

Os investidores ponderaram a declaração de política monetária do Federal Reserve, em O banco central anunciou sua decisão de aumentar as taxas de juros em 50 pontos base pela primeira vez desde 2000. Esse aumento foi o dobro do aumento de 25 pontos base que o Fed lançou em meados de março, que foi o primeiro aumento da taxa desde 2018. intervalo está entre 0,25% e 0,50%.

As expectativas para um aumento excessivo de juros têm crescido entre os participantes do mercado, especialmente com comentários de importantes autoridades do Federal Reserve que parecem apoiar tal movimento. Powell Ele disse durante uma aparição pública com o Fundo Monetário Internacional no início deste mês Ele acredita que seria “apropriado… avançar um pouco mais rápido” nos aumentos das taxas, e que 50 pontos base estavam “na mesa” para maio. Em sua coletiva de imprensa após a reunião do FOMC na tarde de quarta-feira, Powell também sugeriu a possibilidade de um aumento de meio ponto nas taxas nas próximas duas reuniões.

O Fed também anunciou na quarta-feira que, em 1º de junho, começará o aperto quantitativo, ou retirada de ativos do balanço de US$ 9 trilhões do banco central. Com isso, o Fed permitirá que até US$ 47,5 bilhões por mês em títulos do Tesouro dos EUA combinados e títulos lastreados em hipotecas saiam do balanço. Esse ritmo aumentará para US$ 95 bilhões após três meses.

A história continua

À medida que a decisão do Fed se aproxima, a perspectiva de taxas de juros mais altas despertou a volatilidade nos mercados de ações, que nos últimos dois anos estão acostumados a taxas de juros ultrabaixas e políticas monetárias geralmente acomodatícias. No entanto, ao mesmo tempo, muitos críticos sugeriram que o Federal Reserve permitiu que suas políticas de apoio à era da pandemia durassem mais do que deveriam, permitindo que a inflação subisse para as taxas mais rápidas desde a década de 1980. E depois que o crescimento do PIB se tornou negativo nos EUA nos primeiros três meses do ano, permanece uma dúvida se o Fed agora será capaz de apertar as políticas sem empurrar a economia para uma contração profunda.

–

14h45 ET: Powell recua 75 pontos-base para aumentar as taxas de juros

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante sua entrevista coletiva na tarde de quarta-feira, descartou a ideia de que o Fed poderia aumentar as taxas de juros em mais de 50 pontos base nas próximas reuniões.

Powell disse durante a seção de perguntas e respostas de sua conferência de imprensa.

Em relação à posição política futura e ao que guiará as decisões do Fed, Powell acrescentou: “O teste é realmente apenas condições econômicas e financeiras evoluindo amplamente de acordo com as expectativas. E a expectativa é que comecemos a ver a inflação diminuir – não necessariamente cair ainda.” .”

–

13h55 ET: As ações caem de lado em direção à decisão do Fed

Aqui é onde os mercados estavam negociando minutos antes da última decisão de política monetária do Federal Reserve:

–

11h28 ET: A expansão do setor de serviços dos EUA desacelerou ligeiramente em abril: ISM

O setor de serviços dos EUA registrou uma ligeira desaceleração no crescimento em abril em relação a março, com preços mais altos e restrições de oferta contínuas pesando na expansão.

O índice de serviços do Institute for Supply Management para abril caiu para 57,1 de 58,3 em março, de acordo com um novo relatório na quarta-feira. Economistas de consenso esperavam um ligeiro aumento para 58,5, de acordo com dados da Bloomberg. Leituras acima do nível neutro de 50,0 indicam expansão em um setor.

Sob o índice de referência, o subíndice de preços ISM subiu para um máximo histórico de 84,6, indicando pressões inflacionárias contínuas. Enquanto isso, o índice de rastreamento de sub-estoque subiu para 46,7, mas permaneceu em território de contração pelo segundo mês consecutivo. O subíndice de emprego de serviços ISM também caiu em território de contração, caindo para 49,5 de 54,0 em março.

“O crescimento continua no setor de serviços, que se expandiu em quase dois dos últimos 147 meses. Houve queda no índice composto, principalmente devido ao pool de emprego restrito (afetando o índice de emprego) e a desaceleração do crescimento de novos pedidos”, disse Anthony Neves, presidente do Instituto de Gestão de Suprimentos, em um comunicado à imprensa. “Os negócios continuam fortes; No entanto, alta inflação, restrições de capacidade e desafios logísticos são desvantagens, e a Guerra Russo-Ucraniana continua a afetar os custos de materiais, principalmente combustível e produtos químicos.”

–

09:35 ET: Os estoques mudaram um pouco

Aqui estão os principais movimentos nos mercados a partir das 9h33 ET:

–

8h30 ET: As folhas de pagamento privadas dos EUA ficaram abaixo das expectativas em abril, aumentando em 247.000 contra 383.000 esperados

Os salários dispararam Menos do que o esperado no setor privado dos EUA no mês passadopois os empregadores trabalham para Preencher as vagas em andamento para ajudar a atender a demanda.

Os salários do setor privado cresceram 247.000 em abril, ADP Em seu relatório mensal observado de perto na quarta-feira. Isso ocorreu após um aumento de 479.000 empregos no setor privado em março, de acordo com o relatório mensal revisado da ADP. Economistas buscavam unanimemente um aumento de 383 mil na folha de pagamento privada, segundo dados da Bloomberg.

O setor de serviços dos EUA teve o maior ganho nas folhas de pagamento privadas no mês passado, com quase todos os grupos da indústria retornando empregos. No entanto, o crescimento do emprego desacelerou em relação a março, o que contribuiu para a principal desaceleração nos ganhos totais da folha de pagamento privada. Os empregadores de lazer e hospitalidade adicionaram 77.000 empregos em abril, o que, embora ainda maior do que qualquer grupo do setor, foi menos da metade dos ganhos da folha de pagamento de março. Seguiram-se os serviços profissionais e empresariais, com aumentos salariais de 50.000 em abril, e os serviços de educação e saúde com ganhos de 48.000. No setor de produção de commodities, os salários cresceram na rede nas indústrias de manufatura, construção e mineração.

Além disso, dependendo do tamanho da empresa, as pequenas empresas tiveram uma queda significativa nas contratações no mês passado. As pequenas empresas, ou aquelas com 49 ou menos funcionários, perderam um total de 120.000 empregos no mês passado, enquanto as médias e grandes empresas ganharam 46.321.000, respectivamente.

–

7h39 ET: Uber publica resultados trimestrais melhores do que o esperado, orientação

Uber (Uber) publicou estimativas superando os resultados do primeiro trimestre e as orientações do trimestre atual na manhã de quarta-feira, com a empresa de reservas de passageiros observando que estava operando com uma escassez de motoristas, mantendo uma forte lucratividade.

A receita mais que dobrou durante o primeiro trimestre para US$ 6,9 bilhões, superando as estimativas de US$ 6,1 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg. O EBITDA ajustado aumentou para US$ 168 milhões, superando também as expectativas de US$ 135 milhões. Os voos durante o primeiro trimestre aumentaram 18% em relação ao ano passado, atingindo 17,1 bilhões, confirmando a contínua recuperação da demanda de passageiros.

Para o trimestre atual, a Uber disse que espera um total de reservas entre US$ 28,5 milhões e US$ 29,5 bilhões, e um EBITDA ajustado entre US$ 240 milhões e US$ 270 milhões.

As ações da Uber reduziram suas perdas no início do pregão após os resultados. No início da sessão da noite, as ações da Uber caíram em simpatia com a Lyft, que caiu depois que a empresa de transporte público apresentou expectativas de receita e lucros do trimestre atual que não corresponderam às expectativas dos analistas.

Anteriormente, o Uber estava programado para divulgar seus resultados trimestrais após o fechamento do mercado na quarta-feira, mas após o relatório do Lyft, ele “foi reprogramado para fornecer uma atualização oportuna sobre o desempenho e a orientação da empresa antes da abertura do mercado”. De acordo com um comunicado.

–

07:29 ET quarta-feira: ganhos futuros de ações

Este é o lugar onde os mercados estavam negociando antes do sino de abertura

–

18:01 ET terça-feira: Futuros de ações abertos mistos

Aqui está onde os mercados estão sendo negociados na noite de terça-feira:

NOVA YORK, NY – 28 DE ABRIL: Os comerciantes trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em 28 de abril de 2022 na cidade de Nova York. O Dow Jones Industrial Average subiu nas negociações da manhã, com os mercados continuando a passar por um período de volatilidade devido a preocupações com a inflação e a guerra na Ucrânia. (Foto de Spencer Platt/Getty Images)

–

Emily McCormick é repórter do Yahoo Finance. Siga ela no Twitter.

Leia as últimas notícias financeiras e de negócios do Yahoo Finance

Siga o Yahoo Finance em TwitterE InstagramE YouTubeE FacebookE FlipboardE LinkedIn