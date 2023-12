Eleições em Hong Kong: participação eleitoral cai para mínimo histórico

HONG KONG (AP) – A participação eleitoral caiu abaixo de 30% nas primeiras eleições de Hong Kong Eleições do conselho distrital As novas regras introduzidas sob a orientação de Pequim excluíram todos os candidatos pró-democracia, marcando um nível recorde desde que a antiga colónia britânica regressou ao domínio chinês em 1997.

Segundo dados oficiais divulgados na segunda-feira, 27,5% dos 4,3 milhões de eleitores registrados da cidade votaram nas eleições. Eleições de domingo — muito inferior ao recorde de 71,2% dos que participaram nas eleições As últimas eleições Foi organizado no auge dos protestos antigovernamentais em 2019. O campo pró-democracia venceu as eleições de forma esmagadora, numa clara repreensão à forma como o governo lidou com os protestos.

Espera-se que os legalistas de Pequim assumam o controlo dos conselhos provinciais após as eleições de domingo, com os resultados a mostrarem que os principais partidos pró-governo conquistaram a maioria dos assentos eleitos directamente.

“Os conselheiros distritais recém-eleitos vêm de diversas origens”, disse o líder de Hong Kong, John Lee. «Tornarão o trabalho nas regiões mais multidimensional… e mais compatível com os interesses dos cidadãos.»

Os conselhos distritais, que tratam principalmente de assuntos municipais, como a regulamentação de projetos de construção e instalações públicas, foram os últimos grandes órgãos políticos em Hong Kong a serem escolhidos predominantemente pelo público.

Mas sob as novas regras eleitorais introduzidas sob a ordem de Pequim de que a cidade seja governada apenas por “patriotas”, os candidatos devem garantir o apoio de pelo menos nove membros em comités nomeados pelo governo, na sua maioria preenchidos por partidários de Pequim, tornando praticamente impossível qualquer apoiador do partido para governar a cidade. Candidatos democratas concorrendo.

Uma alteração aprovada em Julho também reduziu a percentagem de assentos eleitos directamente de cerca de 90% para cerca de 20%.

Vários proeminentes activistas pró-democracia também foram presos ou fugiram da região depois de Pequim ter imposto uma lei rigorosa de segurança nacional em resposta aos protestos de 2019.

Os críticos dizem que a baixa participação eleitoral reflecte apenas o sentimento público em relação ao regime “nacionalista” e à supressão da dissidência por parte do governo.

O anterior recorde mínimo de participação nas eleições do conselho desde a transferência do poder para o domínio chinês foi de 35,8% em 1999.

As mudanças eleitorais reduziram as liberdades políticas na cidade, na sequência de uma reforma separada da legislatura em 2021. Na sequência destas mudanças, a participação caiu nas últimas eleições legislativas, há dois anos. caiu para 30% De 58% em 2016.

Lee disse no domingo que as eleições municipais eram “a peça final do quebra-cabeça” na implementação do princípio dos “patriotas” na governança da cidade.

O Gabinete Supremo de Assuntos de Hong Kong em Pequim disse na segunda-feira que as eleições para o conselho ajudaram a promover a “consolidação da democracia”.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que o governo chinês acredita que os novos membros eleitos serão capazes de “servir como um bom elo de ligação” entre o governo da cidade e o povo de Hong Kong.

Os responsáveis ​​governamentais minimizaram a importância da participação como medida do sucesso das reformas, mas intensificaram os seus esforços para promover as eleições. A administração de Lee realizou carnavais, um concerto ao ar livre e ofereceu entrada gratuita em alguns museus para incentivar a votação.

Kenneth Chan, professor do Departamento de Governo e Estudos Internacionais da Universidade Batista de Hong Kong, disse que a queda na participação não foi o resultado de apatia política ou de um boicote coordenado, mas sim de “desengajamento político intencionalmente generalizado” sob as regras revisadas, com a maioria das pessoas entendendo que “eles foram cancelados”. “Eu os convidei”.

“A baixa participação recorde deve ser extremamente insultuosa para o governo e os seus aliados, dadas as campanhas de propaganda e mobilização sem precedentes em todo o lado”, disse ele.

John Burns, professor emérito de política e administração pública na Universidade de Hong Kong, disse que a participação de cerca de 28% indica, até certo ponto, uma “falta de legitimidade” para as novas eleições e conselhos.

Burns previu que o “grupo estreito de patriotas” nas novas assembleias teria maior probabilidade de consultar pessoas que pensam da mesma forma, e isso poderia manter o governo fora de contato com as reais preocupações e opiniões do povo.

“Isso pode levar à instabilidade”, acrescentou. “Isto pode fazer com que o governo não compreenda as expectativas das pessoas quando elabora políticas. O governo precisa da cooperação activa de todos os cidadãos para implementar políticas.

As eleições de domingo foram prorrogadas por uma hora e meia devido à falha do sistema de recenseamento eleitoral electrónico. Vários políticos disseram que a falha afectaria as suas hipóteses de vitória porque alguns residentes abandonaram a votação antes que as autoridades implementassem um plano de emergência.

David Locke, chefe da Comissão de Assuntos Eleitorais, recusou-se a comentar a participação e disse que não estava claro se alguns eleitores não puderam votar devido a falhas no sistema.

Ele acrescentou: “Não posso descartar essa possibilidade”. “Se eles não puderem votar por causa dos nossos erros, sinto remorso.”