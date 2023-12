Alexei Navalny, o líder da oposição russa, está desaparecido da prisão, diz sua equipe

CNN

Advogados para Alexei Navalny As autoridades disseram na segunda-feira que perderam contato com o líder da oposição russa, que se acredita estar preso em uma colônia penal a cerca de 240 quilômetros a leste de Moscou, e cujo paradeiro permanece desconhecido.

Navalny foi condenado 19 anos de prisão Em agosto, depois de ter sido condenado por formar uma comunidade extremista, financiar atividades extremistas e vários outros crimes. Ele já cumpria pena de prisão 11 anos e meio Ele está em uma instalação de segurança máxima por fraude e outras acusações, o que ele nega.

Os apoiantes de Navalny afirmam que a sua detenção e prisão é uma tentativa politicamente motivada de reprimir as suas críticas ao presidente russo, Vladimir Putin.

Os advogados fizeram várias tentativas para chegar a duas colônias penais onde Navalny sofria Problemas graves de saúdeAcredita-se que seja esse o caso, disse sua porta-voz, Kira Yarmysh, na segunda-feira. Yarmysh acrescentou que foram informados de que o homem de 47 anos não estava nas colônias penais IK-6 ou IK-7.

“Na sexta-feira e durante todo o dia, nem o IK-6 nem o IK-7 responderam a eles”, escreveu Yarmysh, acrescentando que Navalny estava desaparecido há seis dias. Navalny foi preso pela última vez na colônia penal IK-6, a leste de Moscou.

A Casa Branca disse estar “profundamente preocupada” com os relatos do desaparecimento de Navalny.

“Ele deveria ser libertado imediatamente. Em primeiro lugar, ele nunca deveria ter sido preso, e trabalharemos com nossa embaixada em Moscou para ver o quanto podemos descobrir”, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, aos repórteres. a bordo do Força Aérea Um.

Navalny deve comparecer ao tribunal por meio de videoconferência na segunda-feira, disse Yarmysh. As autoridades penitenciárias disseram à equipe de Navalny que ele não pôde comparecer à audiência devido a um problema de eletricidade na prisão.

Yarmysh disse estar preocupada com a recente deterioração da saúde de Navalny.

“O facto de não conseguirmos encontrar Alexei é particularmente preocupante porque ele adoeceu na sua cela na semana passada: ficou tonto e deitou-se no chão. O pessoal da colónia veio imediatamente, baixou a cama, deitou Alexei e [him] “Intravenoso”, ela disse no X.

“Não sabemos como foi, mas como ele foi privado de comida, mantido em uma cela de castigo sem ventilação e teve seu tempo de caminhada reduzido ao mínimo, parecia que ele estava desmaiando de fome”, Al- Yarmoush disse.

O desaparecimento de Navalny ocorre poucos dias depois de Putin anunciar o desaparecimento de Navalny Candidate-se à presidência novamente Nas eleições russas marcadas para março de 2024, num movimento que lhe poderá permitir manter o poder até pelo menos 2030.

Navalny representou uma das ameaças mais graves à legitimidade de Putin durante o seu governo, que se estendeu por mais de duas décadas. Ele organizou Protestos de rua antigovernamentais Ele usou o seu blog e as redes sociais para expor alegada corrupção no Kremlin, bem como em empresas russas.

O desertor foi levado de Rússia Para a Alemanha em 2020 após ser envenenado NovichokUm gás nervoso da era soviética. Navalny teve de ser transportado de avião da cidade siberiana de Omsk e chegou em coma a um hospital em Berlim.

a Investigação conjunta A CNN e o grupo Bellingcat implicaram o Serviço de Segurança Russo (FSB) no envenenamento de Navalny. A investigação concluiu que a equipe de toxicologia do FSB, composta por cerca de seis a 10 agentes, rastreou Navalny por mais de três anos.

Mais tarde, Navalny enganou um dos espiões, Konstantin Kudryavtsev Ele revela como foi envenenado. Ele fingiu ser um alto funcionário do Conselho de Segurança Nacional da Rússia encarregado de conduzir uma análise do envenenamento e telefonou para Kudryavtsev, que forneceu uma descrição detalhada de como os agentes nervosos foram aplicados em uma cueca de Navalny.

A Rússia nega o seu envolvimento na preparação de Nalvani. Putin disse em dezembro de 2020 que se o serviço de segurança russo quisesse matar Navalny, “eles teriam terminado” o trabalho.

Uma tela mostrou Navalny chegando para uma audiência sobre seu recurso contra sua sentença de 19 anos de prisão, em 26 de setembro de 2023.

Navalny foi imediatamente preso Voltar para a Rússia Em janeiro de 2021, foi acusado de violar os termos da sua liberdade condicional relacionada com um caso de fraude movido contra ele em 2013, que também rejeitou como tendo motivação política.

Ele fez campanha na prisão contra a invasão russa da Ucrânia e tentou reunir a oposição popular à guerra.

Faremos campanha contra a guerra. E contra Putin. exatamente. “É uma campanha longa, teimosa, exaustiva, mas de fundamental importância, na qual colocaremos as pessoas contra a guerra”, disse Navalny, segundo um comunicado no seu site.

Quando Navalny foi condenado em agosto passado a 19 anos numa colónia penal de segurança máxima, ele disse que “o número de anos não importa”.

“Compreendo perfeitamente que, tal como muitos presos políticos, estou a condená-lo à prisão perpétua. Onde a vida é medida pela duração da minha vida ou pela duração da vida deste sistema.”

