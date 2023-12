Apoio dos EUA às Filipinas no Mar da China Meridional

Ao largo do recife de Scarborough em 9 de dezembro e novamente perto de Second Thomas Shoal em 10 de dezembro, os navios da RPC usaram canhões de água e manobras imprudentes, inclusive causando uma colisão e causando danos aos navios filipinos que conduziam missões oficiais de abastecimento para esses locais e colocando em risco a segurança dos filipinos equipe. Os navios da RPC no recife de Scarborough também usaram dispositivos acústicos, incapacitando tripulantes filipinos e afastando navios de pesca filipinos. Ao obstruir as operações seguras dos navios filipinos que transportam suprimentos para os militares filipinos estacionados em Second Thomas Shoal, a República Popular da China interferiu nas operações marítimas filipinas legais e no exercício da liberdade de navegação dos navios filipinos em alto mar. A obstrução das linhas de abastecimento deste posto avançado de longa data e a interferência nas operações marítimas legais das Filipinas prejudicam a estabilidade regional.

Estas ações refletem não apenas um desrespeito imprudente pela segurança e pelos meios de subsistência dos filipinos, mas também pelo direito internacional. Tal como estabelecido na decisão juridicamente vinculativa do tribunal internacional de julho de 2016, a República Popular da China não tem reivindicações marítimas legais nas águas que rodeiam o Second Thomas Shoal, e os filipinos têm direito aos direitos de pesca tradicionais em torno da área do recife de Scarborough. Tal como previsto na Convenção sobre o Direito do Mar de 1982, a decisão arbitral de 2016 é final e juridicamente vinculativa para a RPC e as Filipinas, e os Estados Unidos apelam à RPC para que cumpra a decisão e desista do seu comportamento perigoso e desestabilizador. .

Os Estados Unidos apoiam os nossos aliados filipinos no confronto com estas ações perigosas e ilegais. Reafirmamos que o Artigo IV do Tratado de Defesa Mútua Estados Unidos-Filipinas de 1951 se estende a ataques armados às Forças Armadas das Filipinas, navios públicos ou aeronaves – incluindo os da Guarda Costeira – em qualquer lugar do Mar da China Meridional.