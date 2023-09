Destaques da Final do Euro Sub-19 de Futsal, Relatório: Portugal 6-2 Espanha | Euro Futsal Sub-19

Portugal recuperou de uma desvantagem de dois golos para vencer a final do Campeonato da Europa de Futsal de Sub-19, em Porec, na Croácia, acabando com o monopólio espanhol do título na terceira edição.

Resumo do jogo: Portugal celebra regresso

Portugal, que perdeu por 2-0 para a Espanha no primeiro confronto da fase de grupos no domingo passado com uma vitória por 5-3, parece pronto para começar esta noite. Mas a cinco minutos do final, Pol Salas aproveitou um passe perdido e, apesar do remate inicial ter sido defendido por Guilherme Cintra, o guarda-redes não conseguiu impedir a sequência.

Momentos depois, Sintra defendeu um remate de Miguel Angel Vicente, mas Javi Martinez cobrou canto para Salas, que dobrou. Duarte Correra fez então um bloqueio crucial a Gonzalo Santa Cruz, mas Portugal estava a perder por um antes do intervalo, graças a um livre brilhante do capitão Lucio Junior.

Portugal está agora na frente e Pau López fez bem ao negar o golo a Andriy Dzilochinskiy. No entanto, pouco antes do intervalo, Andrey finalmente empatou, estendendo-se para encostar no remate de Bruno Meyer.

O capitão da Espanha, Adrien Tapias, quase restaurou a vantagem no início do segundo período, quando acertou a trave ao tentar converter o rebote em um gol vazio. Victor Ramos esteve perto, assim como Pedro Santos na outra ponta.

Veja Portugal erguer o troféu de futebol Sub-19

Portugal saiu na frente aos 27 minutos, quando Salas desviou um cruzamento de Pedro Márquez para a própria rede após escanteio. Parecia certo que o resultado seria 4-2 pouco depois, mas de alguma forma Pau Lopez desviou o remate de Andri à queima-roupa.

Os campeões se esforçaram muito para manter o troféu, mas quase foram pegos de surpresa quando Cindra lançou uma corrida solo e errou o alvo. Em vez disso, foi Tomas Collazo quem aumentou a vantagem de Portugal com uma grande penalidade de dez metros, antes de Lucio Júnior rematar para a baliza vazia para selar a vitória, enquanto a Espanha dava tudo de si. aquele que bateu

Pedro Santos marcou o golo para garantir que a Espanha venceu Portugal por 6-2 na final de 2022, após prolongamento.

Portugal 6-2 Espanha: Final tal como aconteceu

reação

Lucio Rocha, capitão de Portugal e melhor em campo: “É um sonho tornado realidade, esperávamos por isto há tanto tempo, trabalhámos todos os dias, houve momentos em que pensámos que ia acabar, mas aqui estou eu como campeão europeu. equipe.

[On the comeback] Somos Portugal, estamos juntos. Temos fé porque se não a tivermos, onde a conseguiremos?

“Significa muito [to be Player of the Tournament] Mas este prémio, como já disse, não é apropriado, porque graças à minha equipa. Dedico isso à minha equipe, colegas, familiares e amigos.

Tomas Collazo, o melhor marcador de Portugal: “É uma sensação indescritível, é bom saber que todos trabalharam tanto e nós realmente merecemos, que o trabalho duro vai valer a pena.

[On his ten-metre penalty goal: “I worked on that moment a lot, for a long time. Luckily it came off in an important game, I missed the last two, that was ticking away in the back of my mind but everything happens for a reason, I know I mentioned the others but now I’ve scored in an important game. [On reversing the scoreline from the 2022 final]: “A Espanha é uma equipa forte. No ano passado chegámos à final, o que é uma grande conquista, mas este ano fizemos tudo o que era possível e estou muito feliz por o termos conseguido.”

Albert Canelas, seleccionador da Espanha: “Parabéns a Portugal. Foi um grande jogo. Começámos muito bem, mas dois golos que podíamos ter evitado na final fizeram a diferença. Mesmo depois de termos sofrido o terceiro golo na segunda parte, jogámos bem. [After 4-2] Com um goleiro voador, não jogamos bem”.

Linhas

Portugal: Cintra (GK), Andriy, Bruno Maier, Lúcio Jr, Diogo Silva; Carrera (GK), Duarte, Ricardo Márquez, Carrillo, Macedo, Pedro Santos, Tomas Collazo, Pedro Márquez, Serra

Espanha: Pau Lopez (GK), Pol Cano, Roger, Tapias, Juanico; José Javier (GK), Salas, Miguel, Ruben Rodo, Ramos, Xavi, Santa Cruz, Soler, Alejandro

Principais estatísticas