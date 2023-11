Jogos de Ação de Graças da NFL: escolhas, cronograma, lesões, fantasia

Nação da NFLespn9 minutos de leitura

Barry Sanders gosta do que vê dos Leões O membro do Hall da Fama, Barry Sanders, fala com Pat McAfee sobre como nesta temporada os Leões são um verdadeiro candidato na NFC.

o A programação da Semana 12 da NFL para a temporada de 2023 começa com três confrontos emocionantes no Dia de Ação de Graças, e nós ajudamos você com o que você precisa saber. Os repórteres da NFL Nation nos dão as maiores chaves para cada jogo e previsões ousadas para cada confronto.

Além disso, o ESPN Stats & Info fornece grandes estatísticas para saber e um gráfico de apostas para cada jogo, e nosso Football Power Index (FPI) fica por dentro dos números por projeção do jogo. O redator de análises Seth Walder escolhe o maior fator X em cada jogo, e o analista de fantasia Eric Moody fornece informações sobre o futebol de fantasia. Finalmente, Walder e Moody nos dão as pontuações finais para todas as três partidas. Tudo o que você precisa saber está aqui em um só lugar para ajudá-lo a se preparar para o jogo de futebol americano da NFL na quinta-feira à tarde.

Vá para a partida:

GB-DET | sh-dal | SF-SEA

16h30 horário do leste dos EUA | CBS | Espalhar: D-11 (48,5)

História que vale a pena assistir: Os Cowboys venceram quatro dos últimos cinco e os Chiefs perderam quatro dos últimos cinco. O quarterback do Dallas, Dak Prescott, tem um recorde de 9-2 contra o Washington, com 19 passes para touchdown e quatro interceptações, e derrotou o Chiefs duas vezes no Dia de Ação de Graças (2016, 2018), lançando três passes para touchdown e zero escolhas. Considere que ele lidera a NFL no QBR desde a semana 4 (76,6), e Prescott está pronto para manter sua sequência de vitórias. Mas lembre-se de que ele também está 3-3 nas férias, com nove touchdowns e cinco interceptações durante sua carreira. -Todd Archer

Previsões ousadas: O recebedor do Dallas, CeeDee Lamb, teria três ganhos de mais de 20 jardas no caminho para um dia de 140 jardas e dois contra o Washington. A defesa dos Líderes está empatada no maior número de passes permitidos na NFL de 20 ou mais jardas (43), enquanto o ataque dos Cowboys ocupa o quinto lugar em ganhar mais de 20 jardas no ar (41 finalizações). Lamb lidera a NFL com 22 recepções desse tipo. -John Kim

Estatísticas para saber: O meio-campista do líder Sam Howell foi demitido 51 vezes nesta temporada. Mais más notícias para Washington? Os Cowboys aplicaram pressão em 39% das derrotas do adversário, o recorde da liga.

Fator de correspondência X: O cornerback dos Cowboys, Darron Bland. Ele está empatado em um recorde da NFL com quatro escolhas e agora vai contra o um tanto errático Howell. Este – e o jogo do Dallas na semana 18 contra o Washington – podem ser as melhores chances de Bland de quebrar o recorde. –Valder

Lesões: Líderes | Vaqueiros

O que saber sobre imaginação: A defesa dos Chiefs cede o terceiro maior número de pontos de fantasia por jogo aos wide receivers. Em seis jogos contra os Líderes, Lamb teve média de sete gols e 11,7 pontos no Fantasy. É muito provável que Lamb exceda as médias por jogo no Dia de Ação de Graças. Veja as classificações da semana 12. — Temperamental

Bloco de apostas: Desde a fusão de 1970, os Cowboys estão com 12-0 e 9-3 ATS como favoritos de dois dígitos no Dia de Ação de Graças. No entanto, os líderes estão 6-1 ATS como azarões nesta temporada, incluindo 5-0 ATS como azarões fora de casa. Consulte Mais informação.

Pode-se confiar em Sam Howell na fantasia contra os Cowboys? Eric Moody tem Sam Howell como o QB1 discreto no fantasia esta semana, apesar de seu confronto difícil contra os Cowboys.

Escolha de Moody: Cowboys 34, Líderes 31

A escolha de Walder: Cowboys 34, Líderes 20

Previsão do FPI: D, 85,1% (média de 13,9 pontos)

Retrocesso do Dia de Ação de Graças: Em 1974, o quarterback reserva Clint Longley substituiu o lesionado Roger Staubach, com os Cowboys perdendo para Washington por 16-3. Longley levou Dallas à vitória, completando 11 passes para 203 jardas. O retorno foi culminado com um passe para touchdown de 50 jardas para Drew Pearson faltando 28 segundos para o fim, e o chute de ponto extra deu aos Cowboys uma vitória por 24-23. Consulte Mais informação.

A partida deve ler: Os líderes cambaleantes enfrentam a tarefa mais difícil após a derrota dos Giants… Depois de derrotar os Panteras, o foco dos Cowboys se volta para os líderes

20h20 horário do leste dos EUA | nbc | Espalhar: SF-7 (43,5)

História que vale a pena assistir: Mesmo com força total, os Seahawks estarão ocupados enfrentando um time derrotado do 49ers que os venceu três vezes na temporada passada por um placar de 89-43. Este jogo ficou ainda mais difícil quando o quarterback Geno Smith e o linebacker Kenneth Walker III sofreram lesões no domingo. Pete Carroll está otimista de que Smith possa jogar apesar da contusão no tríceps, mas o status de Walker está mais incerto depois que ele sofreu uma distensão oblíqua e não jogou após a série de abertura. Seattle recorrerá ao novato escolhido no segundo turno, Zach Charbonnet, como RB1 na ausência de Walker (e Drew Lock no centro se Smith não puder ir). -Brady Henderson

Previsões ousadas: O lado defensivo do Niners, Nick Boza, terá o terceiro jogo de três sacks de sua carreira. Seattle foi forçado a usar uma equipe rotativa de atacantes devido a lesões e, apesar de sua saúde melhorada, a linha defensiva de Bosa e San Francisco encontrou um ritmo desde a chegada de Chase Young, há algumas semanas. Em uma semana curta com alguma incerteza saudável sobre o ataque dos Seahawks, esta pode ser a semana em que algumas das muitas pressões de Bosa (27 nesta temporada) se transformarão em sacks. -Nick Wagner

Estatísticas para saber: O quarterback do San Francisco, Brock Purdy, lançou três passes para touchdown em cada um dos últimos dois jogos. O último jogador do 49ers a ter três ou mais passes para TD em três jogos consecutivos foi Jeff Garcia em 2001. Ah, e Purdy está 5-0 com nove passes para touchdown e zero interceptações contra adversários de divisão em sua carreira, incluindo os playoffs.

Fator de correspondência X: O quarterback dos Seahawks, Bobby Wagner. Ele ocupa o quarto lugar na taxa de vitórias de run stop (41,5%) como linebacker, e nenhum time tem uma taxa de corrida projetada mais alta nesta temporada do que o 49ers. –Valder

Lesões: 49ers | Seahawks

O que saber sobre imaginação: Os 49ers são fortemente favorecidos fora de casa contra um time dos Seahawks que cede o quinto maior número de pontos de fantasia por jogo aos running backs, o que prepara Christian McCaffrey para um grande desempenho. Mas o tight end George Kittle também pode apresentar grandes números. Ele coletou 13 recepções, 274 jardas e dois touchdowns nas últimas duas visitas a Seattle. Veja as classificações da semana 12. — Temperamental

Bloco de apostas: Os 49ers estão com 7-0-1 ATS em jogos divisionais nesta temporada – mas estão com 1-4 ATS nos últimos cinco jogos no geral. Consulte Mais informação.

Escolha de Moody: 49ers 35, Seahawks 17

A escolha de Walder: 49ers 26, Seahawks 23

Previsão do FPI: 6º, 73,2% (média de 8,3 pontos)

Retrocesso do Dia de Ação de Graças: Os Seahawks e os 49ers se enfrentaram no Dia de Ação de Graças em 2014, com os Seahawks vencendo por 19-3. O running back Marshawn Lynch fez 20 corridas para 104 jardas, e o cornerback Richard Sherman fez duas interceptações. Consulte Mais informação.

A partida deve ler: Um período de três jogos pode determinar o destino dos playoffs dos 49ers… Carroll acredita que Smith jogará quinta-feira… Hufanga rompeu o ligamento cruzado anterior

Jogo antecipado no Dia de Ação de Graças

12h30 horário do leste dos EUA | Raposa | Espalhar: Det -7,5 (46,5)

História que vale a pena assistir: Em Detroit, o Dia de Ação de Graças e o futebol andam juntos como manteiga de amendoim e geleia, desde quando os Leões organizaram seu primeiro jogo no Dia de Ação de Graças em 1934. Mas eles não tiveram muito sucesso ultimamente – não venceram no Dia de Ação de Graças desde 2016. Agora os Packers irão para a cidade para tentar aliviar o hype dos Leões, tendo vencido dois dos últimos três jogos. Mas o Green Bay perdeu quatro jogos consecutivos para os Leões em sua segunda seqüência mais longa na história da franquia. -Eric Woodyard

Previsões ousadas: Os Leões não selecionarão o quarterback dos Packers, Jordan Love. Eles conseguiram duas vezes no encontro da semana 4 e tiveram interceptações em dois dos últimos três jogos. Love não teve jogos consecutivos sem interceptação desde as semanas 1-2, mas isso pode mudar. Ele não jogou nenhum domingo contra os Chargers naquele que foi talvez o seu jogo mais intenso da temporada. Espere que ele mantenha o ímpeto contra o Detroit, que está empatado em 17º lugar na NFL com oito interceptações defensivas. -Rob Demovsky

Estatísticas para saber: O quarterback do Lions, Jared Goff, teve muito sucesso contra o Packers, postando um recorde de 5-1 na temporada regular contra o Green Bay. Isso está empatado com a terceira melhor porcentagem de vitórias por um QB titular contra os Packers desde 1950, atrás apenas de Jim McMahon e Bobby Laine.

Fator de correspondência X: O cornerback dos Packers, Kisan Nixon. Ele é o slot corner do Green Bay, o que significa que atrairá muitos recebedores Amon-Ra St. Marrom e tight end Sam LaPorta. Estes são os dois pass rushers mais importantes a serem parados se os Packers quiserem desacelerar o ataque de passes dos Leões. –Valder

Lesões: Empacotadores | o preto

O que saber sobre imaginação: Jayden Reed lidera todos os wide receivers do Packers em jardas recebidas (463) e marcou um touchdown de 32 jardas contra o Chargers no domingo. Com o running back Aaron Jones lesionado no joelho, Reed poderia desempenhar um papel semelhante ao de Deebo Samuel com os Packers. Ele se classificou entre os 20 melhores wide receivers com 3,1 pontos de fantasia por toque. Veja as classificações da semana 12. — Temperamental

Bloco de apostas: Os Leões estão 11-1 contra o spread (ATS) nos últimos 12 jogos na divisão. Consulte Mais informação.

Escolha de Moody: Leões 34, Packers 21

A escolha de Walder: Leões 30, Packers 20

Previsão do FPI: DET, 64% (média de 4,8 pontos)

Retrocesso do Dia de Ação de Graças: Este é o primeiro confronto entre Packers e Lions no Dia de Ação de Graças desde 2013, mas esses adversários da NFC Norte não são estranhos ao encontro no Dia da Turquia. Esta será a 22ª vez que Detroit e Green Bay se encontrarão no Dia de Ação de Graças, o maior número de todos os tempos para as franquias. Os Leões estão 12-8-1 em seus últimos 21 jogos. Consulte Mais informação.

A partida deve ler: Love fez uma declaração na vitória dos Packers sobre os Chargers…Williams finalmente se sentiu como “parte do rebanho” em Detroit