O rover Perseverance da NASA confirma a existência de um antigo lago em Marte e pode conter evidências de vidas passadas

Evidências de antigos sedimentos lacustres na base da cratera Jezero em Marte oferecem uma nova esperança para encontrar vestígios de vida em amostras coletadas pelo rover Perseverance da NASA.

perseverança Ele pousou em 18 de fevereiro de 2021, dentro do Planeta Vermelho de 45 quilômetros de largura. Cratera de Jezero Acredita-se que anteriormente continha um grande lago e um delta de rio. A espaçonave tem vasculhado a cratera em busca de sinais de vidas passadas e coletado e armazenado dezenas deles Amostras Todo o caminho para um possível retorno futuro à Terra.

Usando o instrumento Radar Imaging Subsurface Mars Experiment (RIMFAX) do rover, pesquisadores da Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA) e da Universidade de Oslo descobriram novas evidências sobre como camadas de sedimentos se formam ao longo do tempo na superfície de Marte. o pit O piso, segundo A declaração.

“Em órbita podemos ver uma série de depósitos diferentes, mas não podemos dizer com certeza se o que estamos a ver é o seu estado original ou se estamos a testemunhar o fim de uma longa história geológica”, disse David Page, o primeiro a descobrir isto. O autor do estudo, vice-investigador principal da RIMFAX e professor da UCLA, disse no comunicado. “Para saber como essas coisas se formaram, temos que ver abaixo da superfície.”

A perseverança também viaja através de uma superfície Marte o instrumento RIMFAX envia ondas de radar para baixo em intervalos de 4 polegadas (10 centímetros) e mede pulsos refletidos de profundidades de cerca de 65,6 pés (20 metros) abaixo da superfície para criar um perfil subterrâneo do fundo da cratera.

o fax Os dados mostraram evidências de sedimentos depositados pela água que antes enchia a cratera. É possível que a vida microbiana vivesse no buraco nesta época, e se assim for A vida já existiu em Marte Amostras de sedimentos desta área contêm sinais de seus restos.

Ocorreram dois períodos distintos de sedimentação, criando camadas de sedimentos na superfície da Terra Chão do buraco Que aparecem regulares e horizontais, muito semelhantes às camadas que vemos na Terra. As flutuações nos níveis de água do lago fizeram com que alguns depósitos sedimentares formassem um enorme delta, que… Perseverança passada Entre maio e dezembro de 2022, segundo o comunicado.

Medições de radar de penetração no solo do Mars Perseverance Rover RIMFAX da área Hawksbill Gap na cratera Jezero. (Crédito da imagem: Sven-Erik Hamran, Tor Berger, David Page, Universidade de Oslo, UCLA, JPL, NASA)

As medições de radar também mostram um fundo irregular da cratera abaixo do delta, o que provavelmente se deve à erosão antes dos sedimentos serem depositados pela primeira vez. Depois, à medida que o lago secou ao longo do tempo, as camadas sedimentares da cratera foram erodidas, formando as características geológicas visíveis hoje em Marte.

“As mudanças que vemos preservadas no registo rochoso são impulsionadas por mudanças em grande escala no ambiente marciano”, disse Page no comunicado. “É ótimo podermos ver tantas evidências de mudança em uma área geográfica tão pequena, o que nos permite fazer isso [to] “Estendendo nossas descobertas para incluir todo o volume da cratera.”

Suas descobertas foram publicadas hoje (26 de janeiro) na revista Science Advances.