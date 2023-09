Como assistir à abertura da temporada Detroit Lions x Kansas City Chiefs 2023 NFL hoje à noite

O outono chegou e o futebol está de volta. Veja como assistir à abertura da temporada da NFL de 2023. (AP Photo/Ed Zorga)

Café com leite com especiarias de abóbora Eles estão de volta e as crianças estão indo De volta à escolaFinalmente, a temporada de futebol americano de 2023 da NFL chegou. A temporada regular começa em 7 de setembro com o jogo inicial da NFL entre o Detroit Lions e o campeão do Super Bowl do ano passado, o Kansas City Chiefs. O jogo de quinta à noite irá ao ar na NBC a partir das 20h20 horário do leste dos EUA. Você está pronto para começar a temporada de futebol? Veja como assistir à abertura da temporada de 2023 da NFL: Lions vs. Chiefs, além de nossas recomendações sobre as melhores maneiras de assistir a todos os jogos da NFL este ano, até o Super Bowl LVIII.

Como assistir ao jogo Detroit x Kansas City:

data: Quinta-feira, 7 de setembro

tempo: 20h20 horário do leste dos EUA

Jogo: Detroit em Kansas City

localização: Estádio Ponta de Flecha

Canal de televisão: NBC

fluxo: pavão

Em que canal está o jogo Detroit-Kansas City?

O jogo Lions at Chiefs irá ao ar na noite de quinta-feira na NBC. No entanto, não se sinta muito confortável enquanto assiste Quinta à noite futebol No canal aéreo. Após a abertura da temporada. Tanf Ele retornará ao seu site de streaming exclusivo: Amazon Prime Video.

Enquanto isso, aproveite a oportunidade de simplesmente ligar a TV e assistir a um jogo de futebol de quinta à noite na NBC. Se você não tem acesso à NBC ao vivo, aqui está o que recomendamos para assistir ao jogo Lions at Chiefs nesta quinta-feira:

Assista aos jogos da NFL em canais locais como NBC, Fox e CBS Antena de TV interna ultrafina Channel Master Flatenna

Onde transmitir Leões vs. Chefes?

Melhor maneira de assistir a temporada completa da NFL em 2023:

(foto: Hulu) Por US$ 70 por mês, o pacote de TV ao vivo do Hulu (com anúncios) lhe dará acesso à NBC, Fox, CBS e ESPN E Acesse ESPN+. Além disso, para os fãs de futebol universitário da NCAA, você também terá ESPNU, Fox, FS1, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network e SECN. basicamente, por muito pouco Todos os canais que você precisa para assistir aos jogos de futebol da NFL e NCAA em 2023. O único jogo da NFL que você perderá é o Thursday Night Football no Amazon Prime Video (ao qual você provavelmente já tem acesso, de qualquer maneira!). Além disso, este pacote oferece uma assinatura do Disney+ e, claro, acesso à biblioteca de conteúdo geral do Hulu. Os planos de TV ao vivo do Hulu também incluem armazenamento DVR ilimitado, um processo de configuração sem dispositivo e cancelamento online fácil. Atualmente, o Hulu não oferece um teste gratuito para seu plano de TV ao vivo. READ Chas McCormick homenageia a vitória dos Astros sobre as Montanhas Rochosas $ 70 no Hulu

(fubo) A Fubo TV oferece acesso à NBC, ESPN, Fox, CBS, ABC e NFL Network, que são quase todos os canais de que você precisa para assistir a temporada de 2023 da NFL. Os únicos jogos que você perderá com este serviço são aqueles que são bloqueados regularmente devido a restrições regionais Quinta à noite futebol Jogos no Amazon Prime Video e alguns jogos da NFL nesta temporada programados para transmissão exclusiva na ESPN+. Você também terá acesso à ACCN, SECN, Pac-12 e Big Ten Network para assistir aos jogos de futebol americano universitário da NCAA, além de mais de 100 outros canais ao vivo. Os assinantes do Fubo também recebem 1.000 horas de armazenamento DVR em nuvem. A plataforma oferece um período de teste gratuito de 7 dias. $ 75 na Fubo

(Foto: NFL) Uma assinatura básica da NFL+ de US$ 6,99 por mês (ou US$ 40 por ano) oferecerá jogos locais, regulares do horário nobre e da pós-temporada da NFL exclusivamente em seu telefone ou tablet, além de áudio ao vivo de todos os jogos da temporada em dispositivos suportados e acesso à NFL Network Que transmitirá oito jogos ao vivo na temporada de 2023. NFL + Premium, enquanto o preço um pouco mais alto de US$ 14,99 por mês (ou US$ 80 por ano) também inclui acesso ao NFL RedZone, bem como replays completos e intensos de todos os jogos em dispositivos suportados . NFL+ também oferece um teste gratuito de 7 dias. US$ 7 na NFL

Mais maneiras de assistir à temporada de 2023 da NFL:

Assistir ESPN, Fox, ABC e NBC Cabos de TV laranja e azul

Assista ESPN, ABC, Fox, CBS, NBC e NFL Network Escolha TV direta

Assistir ABC, NBC, CBS, Fox, ESPN e NFL Network YouTube TV