Por que o 49ers QB Brock Purdy ficou surpreso com a indicação do capitão em 2023 – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – Não há muita coisa que surpreenda Brock Purdy, mas ver seu nome na lista de capitães do time 49ers de 2023 o surpreendeu um pouco.

Com toda a preparação para o confronto da Semana 1 do 49ers com o Pittsburgh Steelers no domingo, o quarterback do segundo ano esqueceu o voto de capitão do time. Então ele viu o nome dele no quadro negro

“Eu realmente não estava pensando nisso”, disse Purdy na quinta-feira. “Tenho tentado melhorar a cada dia. Venha treinar, tente empurrar os caras ao meu redor e estar pronto para a semana 1. Essa é realmente a minha mentalidade.”

“Quando chegamos a uma reunião, votamos a favor dessas coisas, eu estava tipo ‘atire’ e esqueci de votar nos capitães, e assim que voltamos, alguns dias depois, vi meu nome no o conselho e eu disse: ‘Uau’. Que honra.”

Não é sempre que jogadores na segunda temporada são eleitos capitães. No entanto, Purdy provou aos seus companheiros que não só tem o que é preciso para liderar não só o ataque, mas também a equipe como um todo.

A última vez que os 49ers votaram em um capitão do segundo ano foi em 2018, quando George Kittle conquistou essa distinção pela primeira vez. Escusado será dizer que Purdy ficou emocionado e agradecido por seu novo título.

“Estou muito honrado por poder ser votado por meus companheiros e colegas de equipe para ser capitão de equipe e por ter meus companheiros pensando em mim dessa forma. Isso significa muito para mim”, disse Purdy.

