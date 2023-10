Com acordo Analysis-SAS, Air France-KLM prepara terreno para batalha pela TAP de Portugal | WKZO | Todos Kalamazoo

Por Joanna Blusinska e Sergio Gonçalves

LONDRES/LISBOA (Reuters) – A decisão da Air France-KLM de adquirir uma participação na companhia aérea SAS da Escandinávia oferece uma amostra de sua abordagem potencial para a próxima grande batalha de aquisição de companhias aéreas na Europa: a luta para reviver a companhia aérea portuguesa TAP.

O governo de Portugal planeia vender pelo menos uma participação de 51% na estatal TAP depois de o gabinete ter aprovado o quadro jurídico para o processo de privatização na passada quinta-feira.

As companhias aéreas nacionais da Europa estão a lutar para competir com companhias aéreas de baixo custo, como a Ryanair e a Wizz Air, e grandes grupos como a Lufthansa, a Air France-KLM e a IAG vieram para reanimá-las e salvá-las.

O acordo da SAS na terça-feira fez com que a empresa de investimentos norte-americana Castleleke e a Air France-KLM se juntassem ao Estado dinamarquês como novos grandes acionistas, outra mudança há muito esperada para uma das marcas legadas da Europa.

A Air France-KLM detém apenas uma participação de 19,9% na SAS e pode ter influência limitada na reestruturação da companhia aérea em dificuldades nos seus hubs dinamarqueses e suecos.

No entanto, esta abordagem de plena concorrência pode ser atractiva para a TAP.

A Air France-KLM tende a permitir que as companhias aéreas invistam nas suas operações e na sua marca. Após uma fusão em 2004 entre as transportadoras francesas e holandesas, ambas ainda voam sob as suas próprias linhas e muitas operações permanecem separadas.

A Lufthansa da Alemanha e a Anglo Spanish IAG são provavelmente outros concorrentes na batalha pela TAP, conhecida pela profunda reestruturação, práticas comerciais e marca das companhias aéreas que adquirem.

“Vai depender do compromisso da Air France-KLM em manter a marca viva, mantendo a marca distinta e as operações em Portugal e as ligações em Portugal”, disse o analista da companhia aérea James Halstead.

Analistas dizem que o acordo com a SAS é uma vitória para a Air France-KLM, pois remove uma companhia aérea da esfera de influência da Lufthansa no norte da Europa e do grupo de companhias aéreas Star Alliance.

Agora, estão a tentar repetir o sucesso, roubando outro membro da Star Alliance à Lufthansa com a TAP, mas enfrentam preços elevados e uma concorrência acirrada.

A Air France-KLM enfatizou na quinta-feira o seu forte interesse na DAP, dizendo que a compra da participação da SAS não afetou a sua capacidade de participar na privatização da DAP.

O governo de Portugal está empenhado em encontrar um parceiro que lhe permita salvar a companhia aérea em dificuldades sem perder a sua marca, os centros locais e a identidade nacional portuguesa.

Uma abordagem menos intervencionista poderia ser o bilhete de ouro para explorar as lucrativas conexões sul-americanas da TAP, dizem analistas e investidores.

“A prioridade da TAP é a ‘integridade’ da TAP, que terá as melhores hipóteses de sucesso na parceria Air France-KLM”, disse a fonte investidora.

Como o processo ainda está numa fase inicial, a Air France-KLM tem agora a oportunidade de fazer uma proposta à TAP com o apoio da SAS.

“Tudo ainda está em um estágio muito inicial”, disse à Reuters uma fonte familiarizada com o assunto.

“O trabalho útil de entender quais companhias aéreas estão realmente interessadas, o real apetite do mercado e as estratégias dos diferentes players ainda não começou.”

Longa luta pela frente

A Air France-KLM ainda enfrenta desafios para superar os obstáculos regulatórios com a SAS, incluindo a aprovação dos legisladores dos EUA e da Europa. Um contratempo também pode atrasar o processo de negociações com a TAP.

A empresa norte-americana de private equity Apollo Global Management concedeu no ano passado à SAS um financiamento intercalar de 700 milhões de dólares e tentou adquirir uma participação maioritária na companhia aérea, entrando em conflito com as regras da UE que proíbem investidores de países terceiros de assumirem o controlo de uma companhia aérea.

A indústria aérea europeia tem um histórico de barreiras culturais e políticas à integração harmoniosa, mesmo dentro da Air France-KLM. Ainda não se sabe como negocia as culturas sueca e dinamarquesa com participações inferiores a 20%.

Os outros dois licitantes em jogo têm fortes vantagens para a TAP.

“Uma coisa é certa: Portugal quer que o comprador da TAP seja uma companhia aérea respeitável e forte… ao mesmo tempo que desenvolva não só o hub de Lisboa, mas também outros aeroportos como o Porto”, tem conhecimento da posição do governo português. disse.

Embora o IAG possa apelar à sua forte presença no Atlântico Sul, a Península Ibérica tem fortes ligações com as regiões de língua espanhola da América do Sul.

A adesão da Lufthansa à rede aérea global Star Alliance, da qual a TAP também faz parte, poderá torná-la um parceiro atraente e facilitar a transição para a companhia aérea portuguesa.

A Air France-KLM é membro da aliança rival SkyTeam.

“A TAP não tem futuro por si só”, disse a fonte. “A TAP deveria fazer parte de uma coligação como esta.”

(Reportagem adicional de Jacob Kronhold-Pederson e Tim Heffer; edição de Matt Scuffham e Sharon Singleton)