Maria Clara Entre a conclusão dos Jogos Invictus em Düsseldorf, na Alemanha, e o regresso à sua casa nos Estados Unidos, foi recentemente relatado que o Príncipe Harry e Meghan Markle fizeram uma paragem para uma viagem romântica secreta a Portugal. (Enquanto estavam no país, Harry e Meghan podem ter visto a prima de Harry, a princesa Eugenie, que agora divide o seu tempo entre Portugal e Inglaterra.)

Revista portuguesa Nova Gente O casal viajou até à vila de Melides, perto de Lisboa, e disse que a sua visita foi uma operação “megasecreta” e rápida. O veículo informa que Harry e Meghan passaram três noites na Península Ibérica e visitaram o CostaTerra Golf e Ocean Club Resort enquanto estavam lá.

Mas mesmo fora Harry, Meghan e Eugenie, outras celebridades parecem estar presentes. Chris Evans e a nova esposa Alba Baptista têm saído com os Sussex em Portugal. Página seis Os relatórios sugerem que o enforcamento não parecia premeditado: os recém-casados, que se casaram no mês passado, em 9 de setembro, “encontraram a família real em um bar ou restaurante enquanto estavam no exterior, na Europa”, segundo o veículo. “A dupla não se conhecia e o encontro foi puramente acidental.”

Evans e Baptista podem ter feito mais do que uma viagem a Portugal: Baptista era natural e Página seis Relatos sugerem que o casal está planejando uma segunda festa de casamento em algum momento – e isso pode já ter acontecido. “Uma segunda reunião será realizada em Portugal para os membros da família de Alba que não podem estar em Massachusetts. [where the pair tied the knot]”, disse uma fonte. “Acredito que ainda esta semana. Depois eles sairão de Portugal para a lua de mel.

A primeira festa de casamento de Evans e Baptista contou com a presença de Jeremy Renner, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Emily Blunt e John Krasinski; Harry e Meghan podem ter tropeçado na sua segunda celebração no belo cenário de Portugal.