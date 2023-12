Cientistas temem que a doença dos cervos 'ZOMBIE' possa se espalhar para os humanos depois de descobrirem o primeiro caso de um vírus cerebral mortal que faz os animais babarem e não terem medo dos humanos no Parque Nacional de Yellowstone

Cientistas alertaram que o vírus cerebral mortal pode se espalhar para humanos

Uma doença debilitante crônica chamada “zumbi” deixa os animais babando e sem medo dos humanos

Uma carcaça de veado deu positivo no Parque Nacional de Yellowstone no mês passado

Os cientistas alertaram que o vírus chamado “doença dos cervos zumbis” pode se espalhar para os humanos depois que o primeiro caso foi descoberto no Parque Nacional de Yellowstone no mês passado.

Um vírus cerebral mortal que deixa os animais confusos, babando e sem medo dos humanos pode um dia infectar os humanos, alertaram algumas autoridades.

O alarme foi dado depois que uma carcaça de veado deu positivo para doença debilitante crônica (CWD) no Parque Nacional de Yellowstone, no noroeste do Wyoming, em novembro.

Corey Anderson disse ao The Guardian: “O surto da doença das vacas loucas na Grã-Bretanha fornece um exemplo de como as coisas podem ficar caóticas da noite para o dia quando ocorre um evento de repercussão, por exemplo, do gado para as pessoas”.

Nos últimos anos, o vírus se espalhou por mais de 31 estados dos EUA, duas províncias canadenses e até mesmo pela Coreia do Sul, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

Os cientistas alertaram que o vírus, chamado de “doença do cervo zumbi”, pode se espalhar para os humanos. O biólogo foi filmado removendo gânglios linfáticos de um cervo para testá-los quanto à doença debilitante crônica

A carcaça do veado ferido foi rastreada até uma península ao longo da margem sul do Lago Yellowstone, através de um colar GPS instalado em março passado para estudar a dinâmica populacional.

“Estamos falando sobre a possibilidade de algo semelhante acontecer”, disse Anderson, codiretor do programa no Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas.

Ele acrescentou: “Ninguém diz que isso vai acontecer com certeza, mas é importante que as pessoas estejam preparadas”.

Segundo Anderson, cujo estudo se concentrou nas vias de transmissão da CWD, a doença é “sempre fatal, incurável e altamente contagiosa”.

“O que é preocupante é que não temos uma forma fácil e eficaz de eliminá-lo, nem dos animais que infecta, nem do ambiente que polui.”

A CWD é uma doença transmitida por príons, semelhante à “doença da vaca louca”, que pode causar perda de peso, perda de coordenação e outros sintomas neurológicos fatais em cervos e espécies relacionadas.

“Atualmente não há evidências de que a CWD possa infectar humanos ou espécies de animais domésticos”, afirmou o Serviço Nacional de Parques dos EUA no mês passado.

Mas a agência federal alertou os grandes caçadores em particular: “É recomendado não consumir tecidos de animais infectados com CWD”.

Amostras retiradas do corpo de um cervo infectado testaram positivo para CWD durante várias rodadas conduzidas pelo Laboratório de Saúde da Vida Selvagem do Departamento de Caça e Pesca de Wyoming (WGFD).

Os testes típicos para animais vivos e mortos envolvem a coleta de amostras de tecido do sistema nervoso da criatura, seja do sistema nervoso central, como a medula espinhal, ou de órgãos periféricos, como os gânglios linfáticos retrofaríngeos e as amígdalas.

Estudos demonstraram que a doença representa um risco para primatas não humanos, incluindo macacos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

“Esses estudos levantam preocupações de que também possa haver risco para as pessoas”, disse a agência. “Desde 1997, a Organização Mundial de Saúde recomenda que é importante impedir que agentes de todas as doenças priónicas conhecidas entrem na cadeia alimentar humana.”

Funcionários do parque em Yellowstone disseram que estão trabalhando com o WGFD para monitorar os cervos e outras espécies de ungulados do parque, vivos e mortos, para avaliar melhor a extensão da propagação da CWD pelo parque nacional.

Funcionários do Parque Nacional de Yellowstone disseram que a descoberta os levou a revisar o parque Plano de Vigilância CWD para 2021 – com um novo protocolo previsto para ser lançado no próximo ano.

A CWD foi descoberta pela primeira vez em cervos-mula no Wyoming em 1985, ao longo da região sudeste do estado.

A chegada da doença em Yellowstone marca o fim de uma propagação de décadas para o oeste do estado, atingindo o parque nacional no canto noroeste do Wyoming.

Yellowstone também planeja aumentar seus esforços de colaboração com o WGFD para identificar áreas do parque com maior risco de contrair a doença, disse o porta-voz do parque, Morgan Warthin.

No ano seguinte, uma doença cerebral fatal foi descoberta em alces do Wyoming, de acordo com o WGFD.

Os oficiais do jogo no Wyoming rastrearam o cervo-mula de março de 2023 até outubro de 2023, quando sua etiqueta GPS indicou que ele provavelmente estava morto.

A busca por seu corpo os levou a uma massa de terra localizada entre os braços sul e sudeste do Lago Yellowstone, conhecida como promontório.

Ao norte do parque, os reguladores da vida selvagem de Montana também auxiliam nos esforços para monitorar a caça capturada por caçadores locais em seu estado.

Morgan Jacobsen, porta-voz da Região 3 de Peixes, Vida Selvagem e Parques de Montana, disse Montanan diário Muitos casos de CWD ainda não foram detectados nas áreas de caça do estado adjacentes a Yellowstone.

Jacobsen chamou a notícia de um “ponto de dados interessante”, mas não uma notícia que mudaria radicalmente os planos de vigilância CWD de Montana.

“Continuaremos nosso monitoramento e comunicação com o parque e continuaremos a trabalhar com os caçadores como a principal ferramenta de gerenciamento da CWD em Montana”, disse Jacobsen.