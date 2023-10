O Arizona Diamondbacks vence o jogo 2 do NLDS contra o Los Angeles Dodgers

LOS ANGELES – Bem, você acredita no Arizona Diamondbacks agora?

Os D-backs continuaram sua jornada mágica de vingança durante a pós-temporada chutando areia na cara dos Los Angeles Dodgers pelo segundo jogo consecutivo 4-2segunda-feira à noite, e agora está a apenas uma vitória de avançar para a National League Championship Series pela terceira vez na história da franquia.

Os D-backs estão com dois jogos a zero na melhor de cinco séries da NL Division e podem encerrar a série na noite de quarta ou quinta-feira no Chase Field em Phoenix, continuando sua incrível sequência na pós-temporada.

A última vez que os D-backs jogaram em Phoenix, eles foram derrotados pelo Houston Astros no final da temporada regular, embora tenham conquistado a última vaga como wild card com uma derrota e comemorado com uma festa na piscina.

Desde então, eles foram para Milwaukee, venceram os Brewers na NL Wild-Card Series e agora derrotaram os Dodgers, silenciando a multidão lotada de 51.449 pessoas no Dodger Stadium.

Talvez seja hora de acabar com a narrativa de que os Diamondbacks são essas pequenas líderes de torcida.

“Nós ouvimos a conversa”, disse o técnico do Diamondbacks, Torey Lovullo. “Aqui podemos ser um pequeno incômodo que todos podem superar.

“Nós levamos isso para o lado pessoal. Nós abraçamos isso.”

“Percebemos que não fizemos muito em comparação com os Dodgers ou os Astros ou alguns dos times que têm alguma fama.

“Mas estamos aqui, prontos para competir e gostamos que seja assim.”

Com certeza, eles foram convidados rudes da rotação inicial dos Dodgers, constrangendo Clayton Kershaw, três vezes vencedor do prêmio Cy Young, no jogo 1, e atormentando o titular do jogo 2, Bobby Miller.

Os Diamondbacks tiraram Miller do jogo depois de apenas 1 2/3 entradas, desistindo de três corridas e quatro rebatidas.

A rotação dos Dodgers após os dois primeiros jogos:. 2 entradas, 10 rebatidas, 9 corridas ganhas, 40,50 ERA.

Eles foram forçados a usar seu bullpen em 48 de 54 desta série.

“Você não pode sobreviver vencendo 11 jogos em outubro fazendo todos os jogos [game]O gerente dos Dodgers, Dave Roberts, disse. “Isso não pode acontecer. Não é sustentável. É preciso ter um cara que possa eliminar os pessimistas.”

Os Dodgers podem passar um longo inverno tentando garantir que isso não aconteça novamente em outubro próximo.