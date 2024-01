NASA

Todas as segundas-feiras, escolho os objetos celestes norte-americanos mais notáveis ​​para a semana seguinte (o que também se aplica às latitudes médio-norte do Hemisfério Norte), mas verifique novamente Confira meu feed principal Para artigos mais aprofundados sobre observação de estrelas, astronomia, eclipses e muito mais.

O céu noturno esta semana: 1 a 7 de janeiro de 2024

Se você pensou que poderia começar seu ano observando as estrelas com calma, pense novamente. Primeiro vem a chuva de meteoros Quadrantid, uma das exibições menos conhecidas, mas prolíficas, de “meteoros” do ano. Se você quiser sair e ver algumas bolas de fogo (meteoros ultrabrilhantes), a lua minguante desta semana garantirá céu escuro. No entanto, o céu limpo não é fácil de prever, ao contrário dos movimentos da Terra, que esta semana a aproximaram do sol.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre observação de estrelas e astronomia esta semana:

Terça-feira, 2 de janeiro: Terra no periélio – é um “super sol?”

A órbita da Terra em torno do Sol não é um círculo perfeito. Hoje é o “perigeu”, o ponto em que a Terra está mais próxima do Sol durante todo o ano. A palavra vem das palavras gregas pyri (próximo) e helios (sol). Hoje, estará a 91,4 milhões de milhas (147.100.632 km) do Sol, enquanto no apogeu em 5 de julho o colocará a 94,5 milhões de milhas (152.099.968 km) de distância, de acordo com timeanddate.com.

Isso ocorre porque a Terra orbita o Sol em uma ligeira elipse, o que significa que o Sol parecerá um pouco maior do que o normal, muito parecido com uma “superlua” quando está mais próximo da Terra. “Super Sol” alguém? Embora seja difícil avaliar, tente olhar para o sol hoje através dos óculos do eclipse solar que você preparou para o eclipse solar total em 8 de abril.

Quarta a quinta, 3 a 4 de janeiro: chuva de meteoros quadrantídeos

Quando se trata de chuvas de meteoros, as Quadrântidas não são tão conhecidas, embora causem cerca de 120 “meteoros” por hora no seu pico, que é o que está acontecendo esta noite. Impulsionado pelo 2003 EH1, um possível asteróide ou “cometa rochoso”, de acordo com NASAAs quadrantídeos também são conhecidas por seus meteoros esféricos brilhantes – e podem aparecer em qualquer lugar do céu noturno. Porém, seu ponto radiante está próximo ao final do cabo da Ursa Maior.

Constelação do mês: Quadrans Muralis

Existem 88 constelações no céu noturno, todas codificadas pela União Astronômica Internacional, então por que se preocupar em procurar uma constelação que não existe mais oficialmente? Esta semana, veremos a chuva de meteoros Quadrantid, que leva esse nome porque as “estrelas cadentes” parecem vir de uma constelação antes chamada Quadrans Muralis. Perdeu o sentido quando a União Astronómica Internacional apresentou a lista oficial. Situa-se entre as constelações de Potes e Draco, próximo ao final do cabo da Ursa Maior, segundo NASA.

Horários e datas específicos se aplicam às latitudes centro-norte. Para obter informações mais precisas específicas do local, consulte planetários on-line, como Stellarium E Céu ao vivo. Verificações Planeta nascendo/planeta definido, pôr-do-sol nascer-do-sol E Nascer/pôr da lua Momentos onde você está.

