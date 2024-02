CEO da Ubisoft defende Skull and Bones Premium de US$ 70, insiste que é qualidade ‘AAAA’

Apesar de ter sido adiado seis vezes até agora, o cofundador e CEO da Ubisoft, Yves Guillemot, está tão confiante em Skull and Bones que está desafiando o destino, invocando o temido apelido “AAAA”. O último desenvolvedor de que nos lembramos de ter feito isso foi o malfadado Striking Distance Studios com The Callisto Protocol, um jogo com um final triste.

Guillemot fez o comentário durante uma sessão de perguntas e respostas por telefone (obrigado, VGC), discutindo as vendas da empresa no terceiro trimestre fiscal de 2024. Um interlocutor experiente sugeriu que Skull and Bones parece estar seguindo um formato de serviço ao vivo (revelando recentemente um roteiro para o primeiro ano) e perguntou por que a Ubisoft insiste em cobrar US$ 70 quando é gratuito. Um modelo de jogo pode ser mais apropriado.

Guillemot afirmou que o tamanho, a natureza completa, o nível de polimento e a qualidade valem o preço de US$ 70, o que pode ser o valor mais arrogante que vimos de um CEO recentemente. Ele anunciou com orgulho: “Você verá que Skull and Bones é um jogo completo. É um jogo muito grande, e sentimos que as pessoas realmente verão o quão expansivo e completo este jogo é. É um jogo triplo… quádruplo completo – é um jogo que trará resultados no longo prazo.”

Resta saber como Skull and Bones se sairá nessas águas desconhecidas, mas o beta aberto estará em execução neste fim de semana, antes do lançamento completo do jogo na próxima semana, em 16 de fevereiro no PS5. De qualquer forma, não teremos que esperar muito para descobrir até que ponto a afirmação de Guillemot é verdadeira.