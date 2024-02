O trailer de GTA 6 foi meticulosamente recriado na IRL Miami

Desde seu lançamento no final de 2023, tornou-se Grand Theft Auto VI Trator Tornou-se um dos maiores e mais vistos anúncios de videogame da história. E agora, um YouTuber recriou cenas do trailer em Miami (o jogo se passa em uma versão fictícia da cidade da Flórida) para criar uma das comparações lado a lado mais impressionantes que já vi.

Em dezembro de 2023, Após vazamentoa Rockstar Games lançou o tão esperado trailer de GTA 6. Seus lindos visuais combinados com a espera de uma década por até mesmo algumas novidades sobre jogos o ajudaram a subir nas paradas, Estabelecendo registros Ao longo do caminho, e Ajudando o falecido Tom Petty a fazer o mesmo. Desde então, os fãs não tiveram mais nada a fazer a não ser assistir ao trailer sem parar e se aprofundar em todos os detalhes possíveis. Alguém até descobriu o que Fator de Proteção Solar (FPS) Nível de protetor solar do NPC usado pela ciência. Agora, um YouTuber viajou para Miami e é a inspiração da vida real por trás disso GTA 6Vice City – Para recriar o famoso trailer.

CyrilMP4/Rockstar Games

Como avistado PC Gamer, em um vídeo enviado recentemente, o YouTuber francês CyrilMP4 e alguns amigos embarcaram em um avião e viajaram para Miami, Flórida, para caminhar pelas ruas da Vice City da vida real. Ele recriou momentos do anúncio explorando a cidade e apontando pontos de referência e áreas vistas em cada um dos novos anúncios GTA 6 Trailer e original GTA Vice-Cidade.

A parte mais impressionante de toda essa jornada e produção foi quando CyrilMP4 editou algumas das cenas recriadas e as colocou lado a lado com GTA 6 Trator.

Aqui você pode ver não apenas o quão bem o CyrilMP4 combina com a filmagem, mas também o quão perto a Rockstar chegou de recriar completamente um local real com esta mais recente cidade virtual. Compare com San Andrés Ou mesmo Liberty City em GTA IV Este é claramente um grande avanço na correspondência do maior número possível de detalhes. O vídeo inclui sinais explicando quando algo é real e quando é jogo e, às vezes, eu precisava desses sinais para realmente saber a diferença. incrível.

Grand Theft Auto VI O lançamento está programado para PS5 e Xbox Series X/S em 2025. Atualmente não há planos oficiais para uma porta para PC. Mas provavelmente aparecerá lá… eventualmente.

