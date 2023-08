Bryce Harper lidera os Phillies com um home run dentro do parque para 10-4 sobre os Giants

A vitória dos Phillies por 10-4 na segunda-feira começou com um recorde de carreira de Aaron Nola, mas não do tipo que ele queria. O titular do Phillies lançou uma bola rápida na altura da cintura para Joc Pederson, que imediatamente a lançou na arquibancada direita. Foi o 28º home run que ele permitiu este ano. Antes de segunda-feira, ele nunca havia permitido mais de 27 jogos em uma temporada.

O problema continuou no terceiro inning, quando Nola permitiu outro arremesso solo, desta vez para o jogador da primeira base do Giants, Lamont Wade Jr.. Foi um passeio típico do NOLA. Alguns erros desagradáveis ​​- dos quais os rebatedores se aproveitam – mas boa noite. Apesar dos danos iniciais, Nola se estabilizou. Avançou para o sétimo lugar.

Aaron Nola lança o primeiro inning. . … Consulte Mais informação Jovem Kim / Fotógrafo da equipe

O técnico Rob Thompson disse que foi a melhor saída de Nola nos últimos tempos. Ele pareceu concordar. Foi a primeira vez que ele fez sete rounds desde 23 de julho. Esses dois home runs solo foram os únicos que ele permitiu.

Eles não importavam no final. Depois de esperar até a nona entrada para marcar na noite de domingo, a escalação dos Phillies respondeu prontamente na segunda-feira. Trea Turner acertou um single inicial e alcançou o segundo lugar devido a um erro de campo no primeiro. Bryce Harper acertou um single RBI de duas saídas para levar Turner para casa.

Thompson diz que seu ataque é melhor quando marca de várias maneiras, o que fez na segunda-feira. Na segunda entrada, Bryson Stott empatou um drive de 13 arremessos, marcando em um home run de duas corridas rebatido por Edmundo Sosa na rebatida seguinte. Alec Baum fez um home run solo no terceiro, dando aos Phillies uma vantagem de 4-2.

Na quinta entrada, Harper acertou uma bola na parede esquerda do campo enquanto o chutador do Giants, Wade Meckler, tentava uma corrida, depois balançou – duas vezes – e finalmente jogou para o alvo. Não joguei na hora certa. Harper marcou facilmente. Foi julgado em campo pelo artilheiro oficial, mas poderia ter sido marcado um três e uma falta. De qualquer forma, marcou gol e injetou mais energia em campo.

Harper deslizou pelo home plate, olhou diretamente para o banco de reservas e encolheu os ombros, com um sorriso no rosto, à la Michael Jordan no jogo 1 das finais da NBA de 1992. Foi o primeiro home run dos Phillies no parque desde JT Realmuto na Série da Liga Nacional.

“Tentei tirá-lo da caixa e vi que estava no topo da cabeça dele”, disse Harper. “Aí eu bati nessa parede e dei um chute muito bom. Você sempre tem uma chance muito boa. Então, eu estava pensando: ‘Eu realmente não gosto de acertar três, então talvez você também tente voltar para casa.’ E fomos capazes de fazer isso.

Phillies não parou por aí. Bohm foi atingido por um arremesso, Realmuto marcou e Stott dobrou para marcar Bohm. Na sétima entrada, os Phillies lideravam por 10-2, graças a um triplo de duas corridas de Johan Rojas e um home run imponente de Kyle Schwarber.

Edmundo Sosa faz seu segundo home run contra o San Francisco Giants. . … Consulte Mais informação Jovem Kim / Fotógrafo da equipe

Cada rebatedor do time titular do Phillies registrou pelo menos uma rebatida na segunda-feira. Seis deles marcaram vários acertos. A contagem final foi de 10 corridas em 16 rebatidas, indo 6 de 14 com os corredores em posição de pontuação.

“Foi apenas uma daquelas noites”, disse Thompson. “E essas são as noites que podemos esperar. Muito parecidas com as de sábado contra Washington. Achei que tínhamos bons rebatidas. Achei que não chutamos tanto, conseguimos mais algumas corridas de campo, rebatidas de base extras. Tive boas em morcegos.”

Os Giants já usam a abertura há algum tempo e decidiram continuar com Scott Alexander na segunda-feira. O ex-técnico do Phillies – e atual técnico do Giants – Gabe Kapler puxou Alexander depois de permitir uma corrida merecida em dois terços do inning.

O arremessador canhoto Sean Manaea entrou aliviado. Thompson pensou que os Phillies veriam uma mania em algum momento, então ele optou por misturar jogadores canhotos em sua escalação. Não está claro quão útil isso seria, mas os Phillies entraram no jogo com alguma história contra o Mania. A última vez que o enfrentaram foi no jogo 4 da National League Championship Series, quando ele jogava pelo San Diego Padres.

Manaea desistiu de cinco corridas merecidas em 1 1/3 de uma entrada naquela noite. Na segunda-feira, ele desistiu de três corridas merecidas em 2 2/3 de uma entrada.

Foi um bom jogo para os Phillies em campo também. No terceiro período, Schwarber fez grande jogada na linha de rebatida de Pederson e acertou a barreira. Ele jogou para a segunda base bem a tempo de Stott eliminar Pederson. Sosa fez um bom lançamento para Omm na jogada final do inning.

Alec Baum comemora seu terceiro home run solo com seus companheiros. . … Consulte Mais informação Jovem Kim / Fotógrafo da equipe

Na quarta entrada, Johan Camargo fez um home run para a primeira base que Baum alcançou durante o mergulho. Ele passou a bola para Nola, para cobrir primeiro, para fora.

Depois de uma entrada sem gols de Matt Stram na oitava entrada, o apaziguador Dylan Coffey não conseguiu travar o jogo na nona, carregando as bases em duas caminhadas e uma, e marcando uma corrida para os Giants após acertar Camargo com um arremesso. Outra corrida marcou o single de Blake Sabol no próximo hit. Mas Jeff Hoffman veio substituir Coffey na nona entrada e desencadeou uma jogada dupla e flyout para encerrar o jogo.

A vitória separou ainda mais os Phillies e os Giants na corrida Wild Card da Liga Nacional. Os Phillies agora têm uma vantagem de 3 jogos sobre os Giants.

“É um ótimo primeiro jogo da série”, disse Harper. “É um bom time lá e estamos lutando por essa posição. Eles jogaram bem conosco quando estávamos em San Francisco. Então, nossos torcedores apareceram esta noite. O que foi ótimo para nós também. Achei que todos em nosso time e estilo tiveram um desempenho forte e estavam prontos para partir”.