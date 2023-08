Classificação do pipeline da NHL 2023: uma análise de todas as 32 equipes por Corey Brauman

Bem-vindo à edição 2023-24 do NHL Pipeline Rankings do The Athletic, onde damos uma olhada no futuro da NHL, equipe por equipe.

Cada equipe receberá um ranking completo dos melhores jovens jogadores de sua organização, tendo em vista o que se espera de cada jogador. Esses blocos iniciais são então classificados de 1 a 32, para mostrar como cada um se compara ao resto da liga.

A elegibilidade do jogador é determinada pela idade. Um jogador é elegível se tiver 22 anos de idade ou menos em 15 de setembro de 2023. Isso inclui quase todos os candidatos selecionados entre os draft da NHL de 2019 e 2023. Isso é feito para incluir as melhores perspectivas do time, sem produzir jogadores que tenham muitos anos de desenvolvimento importante pela frente, mesmo que já estejam na NHL. Isso às vezes tem o efeito de incluir estrelas da NHL, deixando de fora jogadores que ainda são jovens e têm chance de chegar à liga. Não existe uma maneira perfeita de determinar a elegibilidade de um jogador para uma classificação potencial. Este método se tornou meu favorito depois de tentar todas as outras opções.

Existem classificações individuais completas para todos os jogadores com pontuações e níveis de ferramentas que podem ser aplicados a todas as equipes dentro da classificação de jogador de cada equipe.

Oito equipes serão lançadas por dia durante quatro dias, então volte aqui amanhã para obter uma atualização.

Agora para as classificações:

17. Estrelas de Dallas

18. St.