Big 12, WWE compartilha o cinturão do título de MVP do campeonato de conferência

A WWE e os Big 12 formaram uma nova parceria em torno do Big 12 Championship Game que incluirá um cinturão de título feito especificamente para o melhor jogador do jogo.

O novo acordo incluirá logotipos Big 12-WWE misturados no campo do AT&T Stadium, uma nova linha de produtos Big 12 e Superstars da WWE apresentando o cinturão de Jogador Mais Valioso e participando de eventos em torno do jogo do título, que acontecerá em 2 de dezembro.

A parceria com a WWE soma-se aos esforços do Big 12 para modernizar e conectar-se com o público mais jovem. A estrela do hip-hop Nelly se apresentará no intervalo.

“A WWE é uma marca global que se conecta com uma ampla gama de públicos”, disse o comissário da Big 12, Brett Yormark, em comunicado. “Através desta parceria, iremos integrar a WWE e o poder da sua marca num dos maiores momentos da conferência, fortalecendo ainda mais a ponte entre o desporto e o entretenimento em todo o Big 12.”

Yormark passou a maior parte de sua carreira no mundo do entretenimento esportivo, chegando ao Big 12 vindo da Roc Nation de Jay-Z, onde atuou como CEO e presidente de operações e estratégia de negócios.

A WWE assumiu um papel mais ativo no futebol universitário nos últimos anos. O programa de promoção, imagem e exemplo, “Next In Line”, envolveu jogadores de futebol e outros atletas universitários e colocou alguns deles no caminho da carreira de wrestling profissional. A WWE também encerrou acordos de licenciamento com todos os programas da 14 SEC para criar cinturões de campeonato com o logotipo de cada escola nos painéis laterais.