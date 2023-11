Bengalas vs. Destaques do Ravens, notícias, spoilers e atualizações ao vivo

Joe Burrow e os Bengals precisam de uma vitória após a derrota da semana passada, mas Lamar Jackson e os Ravens estão exatamente na mesma posição. (Katie Stratman-USA Today Sports) (EUA Hoje USBW/Reuters)

Pela primeira vez desde a Semana 2, há um jogo verdadeiramente emocionante e competitivo agendado para o Monday Night Football.

é a verdade! O Cincinnati Bengals joga contra o Baltimore Ravens no belo Crab State (que é o que deveria ser o título de Maryland), e esses são dois times do calibre dos playoffs com algo a provar depois de derrotas notavelmente semelhantes (e igualmente decepcionantes).

Os Bengals, recuperando-se após um início difícil, perderam para C.J. Stroud e os Houston Texans na semana 10, após uma disputa de idas e vindas. QB Joe Burrow e WR Ja’Marr Chase estão de volta como uma dupla sólida depois que Chase sofreu uma lesão nas costas na semana passada. Mas a defesa deles não conseguiu conter Stroud, um candidato legítimo a MVP. A derrota de Cincy por 30-27 não foi decidida até os segundos finais do jogo, quando Matt Amendola, do Texas, chutou seu terceiro field goal do dia.

Os Ravens perderam para o Cleveland Browns na semana 10, também por gol fora de casa. Mas, ao contrário dos Bengals, os Ravens lideraram os Browns durante todo o jogo, até os segundos finais. Na verdade, eles lideraram por 24 a 9 alguns minutos do segundo tempo, mas caíram no quarto período e permitiram que o Cleveland marcasse 16 pontos. A vantagem de 31-30 do Baltimore foi apagada nos segundos finais por um field goal e eles perderam por 33-31.

Ambas as equipes querem provar que essas derrotas foram apenas pequenos obstáculos no caminho para os playoffs. Mas apenas um time sairá com uma vitória que acalme a torcida.

