Autoridades dominicanas estão investigando Rice Wanderer Franco sobre seu suposto relacionamento com uma menor

rua. PETERSBURG, FL (AP) – As autoridades da República Dominicana estão investigando o shortstop do Tampa Bay Rays All-Star Wanderer Franco por um suposto relacionamento com um menor, de acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira pelo gabinete do procurador-geral em seu país natal.

Enquanto isso, os Rays colocaram o jogador de 22 anos na lista restrita, um movimento que afastaria Franco por pelo menos seis jogos, enquanto a MLB investiga publicações nas redes sociais envolvendo o jogador.

As investigações seguiram-se à publicação de postagens nas redes sociais que indicavam que Franco mantinha um caso com uma menor. A Associated Press não conseguiu verificar as postagens relatadas. Em resposta a uma pergunta sobre o suposto relacionamento de Franco com o menor, a assessoria de imprensa do Ministério Público da República Dominicana disse em um comunicado: “Existem investigações sobre este assunto”.

Não ficou imediatamente claro se Franco tinha um advogado que pudesse falar por ele.

O Rays não detalhou a natureza das postagens nas redes sociais, mas disse que a equipe e Franco “concordaram mutuamente” que ele seria incluído na lista de banidos. Franco será pago enquanto estiver na lista restrita.

A MLB iniciou uma investigaçãoUma pessoa familiarizada com a investigação disse à Associated Press, falando sob condição de anonimato porque nenhum anúncio foi feito.

Franco não jogou a final em casa no domingo contra o Cleveland no Tropicana Field e não acompanhou os Rays a San Francisco no início de uma viagem de seis jogos que começou na noite de segunda-feira contra os Giants.

“O Tampa Bay Rays e o Wanderer Franco concordaram mutuamente que ele irá para a lista restrita e tirará uma licença do clube durante a viagem atual”, disse o time em um comunicado de uma frase.

A viagem, que inclui três jogos contra o Giants e três jogos contra o Los Angeles Angels, termina no próximo domingo. Os Rays voltam para casa para enfrentar o Colorado no dia 22 de agosto.

“Apoiamos qualquer medida que a liga tome para entender melhor a situação”, disse o clube na segunda-feira sobre a investigação da MLB. “Por respeito a todas as partes envolvidas, não temos mais comentários neste momento.”

Franco atingiu 0,281 com 17 home runs e 58 RBI nesta temporada. Ele jogou 40 jogos consecutivos antes de ser eliminado no domingo e atingiu 0,411 (23 para 56) com seis home runs e 11 RBI nos últimos 11 jogos.

Um dos melhores jogadores do Tampa Bay, Oselves Pasabi, 22, começou no domingo em sua estreia na liga principal.

Franco, que estava em uma sequência de sete vitórias consecutivas nas quais estava acertando 0,517 com três home runs e sete RBI, sentou-se no banco no banco de reservas do Rays durante parte do jogo de domingo. Ele saiu na quinta entrada e ainda não estava no clube A.J. Derrota por 9 a 2 para os Guardiões.

Após o jogo, o técnico do Rays, Kevin Cash, foi questionado se havia algum problema com Franco jogar apenas em um dia normal de folga. Cash respondeu: “Não”.

“Estou ciente da especulação e não vou comentar mais sobre isso”, disse Cash. “Foi o dia de folga porque (foi) um dia de folga.”

Franco ficou no banco por dois jogos no final de junho devido à forma como respondeu a situações frustrantes e – nas palavras de Cash na época – nem sempre foi o melhor companheiro de equipe.

Os Rays, preocupados com o orçamento, assinaram com Franco um contrato de 11 anos no valor de $ 182 milhões em novembro de 2021, um acordo com uma opção de equipe de 2033 que pode valer até $ 223 milhões.

O redator de beisebol da Associated Press, Ron Blum, de Nova York, contribuiu para este relatório. O freelancer Martyn Adams em Santo Domingo também contribuiu.

