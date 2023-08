Os incríveis ‘números de videogame’ de Wade Meckler valem a ele a convocação de gigantes – NBC Sports Bay Area e Califórnia

São Francisco – A Liga Oriental é um ambiente difícil para os atacantes e, com a temporada chegando às últimas semanas, apenas três jogadores elegíveis têm uma média de mais de 0,300. O candidato Wade Meckler atingiu 0,336 durante sua curta passagem pela liga Double-A, o que coloca essa passagem fora de alcance, mas não apenas por causa de sua comparação com outros rebatedores da liga secundária.

Esta também foi a única parada de Meckler nos menores, onde não atingiu pelo menos 0,400. O outfielder de 23 anos acertou os dois níveis da bola A e acertou 0,400 em 10 jogos no Triple-A. No geral, Meckler teve uma média de 0,377 e uma porcentagem de base de 0,472 em 92 jogos da liga secundária, e na segunda-feira os Giants decidiram que já viram o suficiente.

Com Mike Yastrzemski indisponível e a escalação desesperada por um impulso, os Giants convocaram Meckler e o jogaram direto no fogo contra Tyler Glasow e o Tampa Bay Rays. Meckler joga no campo central e rebate em segundo lugar na noite de segunda-feira.

“A página FanGraphs de Wade Meckler, a página de referência de beisebol ou a página Escolha suas próprias estatísticas é uma página muito interessante de se olhar”, disse o gerente Gabe Kapler. “São apenas números ridículos de videogame. Não números enormes para home runs, é claro, mas o material na base é muito impressionante. Muito disso é que ele tem uma disciplina de placa muito boa, habilidades realmente boas de rebatida e bola.

“Existe um pouco de Luis Matos em termos de conjuntos de habilidades semelhantes. Mikler é um pouco diferente porque a disciplina na base é muito antiga. Vimos isso nos treinos de primavera, uma abordagem calma na base e uma abordagem disciplinada na placa. Acho que, dado o sucesso que ele teve no nível da liga secundária, é justo supor que ele será capaz de colocar o bastão na bola e tomar boas decisões de swing (aqui).”

O conjunto de habilidades levou Meckler às ligas principais apenas 13 meses depois de levá-lo na oitava rodada do draft de 2022, e os Giants estão confiantes de que ele não se arriscará. Meckler chamou a atenção da equipe nesta primavera quando manteve sua técnica em vez de tentar impressionar, como a maioria dos jovens rebatedores faz em seu primeiro acampamento. Ele nunca vacilou ao ganhar uma promoção inicial para Double-A, e depois mais duas vezes.

A final aconteceu na segunda-feira, quando o River Cats voltou para casa de Las Vegas e disse ao técnico Dave Brundage Mickler que estava indo para San Francisco com o veterano Johan Camargo. Meckler ligou imediatamente para seus pais, que haviam embarcado em um avião para embarcar em Orange County.

“Obviamente, quando fui recrutado no ano passado, não esperava estar aqui (tão perto), mas esperava me machucar”, disse Meckler. “Eu estava estabelecendo padrões elevados para mim e me responsabilizando todos os dias e foi isso que me trouxe até aqui.”

Meckler vem ao parque todas as noites em busca de três rebatidas e, ultimamente, toda a escalação do Giants teve problemas para atingir essa marca às vezes. Por mais emocionante que tenha sido a vitória de domingo, os Giants tiveram apenas uma corrida até o home run de Patrick Bailey. Eles esperavam que Yastrzemski desse uma faísca na terça-feira, mas o jogador sofreu uma recaída no tendão da coxa e precisará de mais duas semanas para a reabilitação.

Isso deve dar a Meckler a chance de mostrar o que ele pode fazer, e ele enfrentará um difícil desafio inicial. Glasnow é um dos melhores arremessadores do beisebol, mas Meckler não planeja mudar nada. Sua abordagem é sempre a mesma, e isso ficou claro na tarde de segunda-feira, quando ele interrompeu sua primeira sessão de BP depois de aceitar uma oferta.

Para os menores, Meckler sempre perguntava a seus treinadores se cada snap durante um BP foi feito em uma bola ou arremesso. Ele fez a mesma coisa na gaiola do Oracle Park.

“A capacidade de administrar a zona de ataque é provavelmente minha maior força”, disse Meckler. “Eu tenho habilidades muito boas de taco a bola. Na maioria das vezes, rebatedores, não importa quão bom ou ruim você balance, se você acertar uma bola rápida no campo central, a maioria dos jogadores os acerta. Eu fiz um bom trabalho trabalhando pelas ligas menores para forçar Guys no meio do tabuleiro e pegar minha bola rápida e não perdê-la.

