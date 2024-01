ATUALIZAÇÃO DE LESÃO: Detroit Lions TE Sam LaPorta está fora devido a uma lesão no joelho

O novato do Detroit Lions sofreu uma lesão no joelho e está oficialmente questionado para retornar.

No segundo quarto do final da temporada regular do Detroit Lions contra Minnesota VikingsO tight end novato Sam LaPorta sofreu uma lesão no joelho. Laporta inicialmente entrou na tenda azul depois de sair por conta própria. Porém, depois de alguns minutos, Laporta foi levado ao vestiário. É oficialmente duvidoso retornar.

atualizar: LaPorta foi rebaixado para fora até o final da partida.

Laporta teve uma temporada brutal com os Leões. Indo para a semana 18, o tight end novato teve 81 recepções para 860 jardas e nove touchdowns. No domingo, LaPorta somou mais cinco recepções para 29 jardas e um touchdown. No primeiro quarto do jogo, ele estabeleceu o recorde da franquia do Lions para o maior número de recepções em uma temporada por um tight end.

Esperançosamente, esta lesão não é tão grave quanto parece, mas sem dúvida irá desencadear um debate sobre se os Leões tomaram a decisão certa ao começar contra os Vikings. Detroit ainda tem uma chance inesperada de conseguir duas sementes na NFC com uma vitória e uma derrota para os Cowboys e os Eagles. No entanto, o resultado mais provável foi o terceiro cabeça-de-chave, independentemente de o Detroit ter vencido o jogo ou não.

Quando questionado no início da semana, o técnico Dan Campbell insistiu que, enquanto os dois cabeças-de-chave ainda estivessem em jogo, eles seriam titulares.

Se Laporta não conseguir chegar aos playoffs na próxima semana, isso deixará os Leões com poucos jogadores na posição, já que o TE2 Brock Wright perdeu os últimos três jogos devido a lesão.

Esta história está evoluindo. Teremos mais novidades assim que chegarem.

